В Державному експертному центрі МОЗ проводять обшук: вилучають сервер з реєстром пацієнтів

Станом на 1 вересня у Реєстрі містяться персональні дані 1531 лікаря та понад 187 тисяч хворих, які отримують препарати інсуліну.

Співробітники правоохоронних органів проводять обшуки в Державному експертному центрі Міністерства охорони здоров'я України.

Про це повідомляється на сторінці МОЗ у Facebook.

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"Правоохоронні органи проводять обшуки в Державному експертному центрі та намагаються вилучити сервер, на якому, серед іншого, розміщено Реєстр пацієнтів, які потребують інсулінотерапії", - йдеться у повідомленні.

В МОЗ зазначили, що станом на 1 вересня у Реєстрі містяться персональні дані 1531 лікаря, 187 тис. 575 хворих, які за 8 місяців 2018 року отримали препаратів інсуліну на загальну суму понад 655 млн грн.

"Будь-які перерви в роботі серверу можуть призвести до призупинення роботи Реєстру і, відповідно, до перерв у забезпеченні пацієнтів препаратами інсуліну", - наголосили у відомстві.

У зв'язку з цим у МОЗ заявили, що вживають заходів для уникнення збоїв у роботі реєстру.

В серпні минулого року повідомлялось про впровадження в Україні електронного реєстру інсулінозалежних пацієнтів.

У МОЗ зазначали, що завдяки реєстру вдалося виявити низку порушень, зокрема, технічні недоліки тендеру призводять до невиправданої різниці в ціні лікування одного пацієнта на рік. Запровадження реєстру дає змогу державі уникнути необґрунтованих закупівель на десятки мільйонів гривень.