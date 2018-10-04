Супрун "рознесла" хутряні ферми в Україні: знищують довкілля й викликають рак

Нещодавно петиція за заборону хутра в Україні набрала понад 27 тисяч підписів – рекордну кількість для сайту Ради.

Забій тварин на хутряних фермах в Україні відбувається із використанням удушення, смертельної ін'єкції, або електричного струму, коли електроди вводяться в пащу чи пряму кишку. Нерідко шкіру знімають з ще живих тварин, щоб хутро не втратило блиск.

Це не тільки жорстоке ставлення до тварин, але й велика шкода для довкілля та здоров'я людей, пише в.о. глави МОЗ Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook.

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Вона наголосила, що за рівнем забруднення довкілля токсичними речовинами Світовий банк відносить хутряні ферми до п'ятірки найбільш загрозливих виробництв. Вони несуть велику шкоду для довкілля – забруднюють ґрунт, водойми та повітря вірусами, бактеріями й токсичними речовинами.

"Адже тіла вбитих тварин обробляють хімікатами – формальдегідом і хромом. Вони дозволяють уповільнити природний процес розкладання тіл тварин, водночас дуже небезпечні й для людей. Алергія, мігрень, інфекції дихальних шляхів – такий букет не рідкість серед місцевих жителів в радіусі 10 кілометрів від хутряної ферми. Більш того, забруднення можуть навіть викликати лейкемію та інші форми раку у людини", - пояснила Супрун.