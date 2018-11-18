Медики пояснили, чи шкідливий кальян (відео)

У кальяні медики нарахували в рази більше токсинів, ніж у сигаретах.

В Україні більшає кількість прихильників затягнутись ароматним димом замість традиційних цигарок. Нині в багатьох закладах кальян – це вже звичайний пункт меню.

Про небезпеку кальянного диму застерігають медики, йдеться в сюжеті ТСН.

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"Найоголовніші токсини – це канцерогенні речовини, так звані бензпірени, наприклад, формальдегід, цілі комплекси сполук, які містяться і в сигаретах, але саме в кальянах їх в десятки разів більше", - кажуть вони.

Але головна перепона у боротьбі із курінням – це недосконалість "бездимного" закону, який ухвалили ще шість років тому. "Наразі не працює закон, оскільки Держпродспоживслужба не має повноважень, посилаючись на певні колізії в законодавстві, перевіряти, виходити на перевірки скарг громадян", - пояснив представник МОЗ Владислав Забанацький.

Раніше медики попереджали, що один кальян за згубною дією на організм прирівнюється до викурювання пачки цигарок.