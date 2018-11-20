В Україні заборонили популярний фізрозчин через НП
В Україні тимчасово заборонили реалізацію та застосування розчину для інфузій "Натрію хлорид".
Відповідна інформація з’явилася у реєстрі документів щодо якості ліків на сайті Держлікслужби.
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"Тимчасово заборонити реалізацію і застосування лікарського засобу "Натрій хлорид", розчин для інфузій 9 мг/мл по 200 мл у пляшках скляних, серії 191767, виробництва ПАТ "Галичфарм", Україна", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що підставою для тимчсової заборони став випадок непередбачених побічних реакцій під час застосування цих ліків.
"Натрію хлорид" використовують для поповнення нестачі рідини в організмі та у комплексі заходів інтенсивної терапії; як розчинник інших сумісних лікарських засобів. Можна застосовувати місцево для промивання ран, слизової оболонки носа, а також катетерів і систем для трансфузії.