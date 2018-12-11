МОЗ хоче заборонити в Україні тестування косметики на тваринах

Міністерство розробило проект постанови уряду про затвердження нового технічного регламенту на косметичну продукцію.

Міністерство охорони здоров'я України планує заборонити в Україні тестування косметичних засобів на тваринах.

Як йдеться в повідомленні прес-служби МОЗ, у країнах Європейського Союзу косметичні компанії вже кілька років мають можливість використовувати новітні технологічні розробки з тестування косметичної продукції, які не передбачають залучення тварин.

"Маємо намір надати такі можливості компаніям і в Україні, та заборонити випробовувати на тваринах косметичні засоби", - йдеться в повідомленні.

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Для цього МОЗ розробило проект постанови уряду про затвердження нового технічного регламенту на косметичну продукцію, який дозволить запровадити в Україні європейський підхід до контролю якості та безпеки косметичної продукції та створити сприятливіші умови для торгівлі між Україною та країнами ЄС.

"Щоби український косметичний бізнес міг розвиватись без перешкод, а на ринку зберігалась чесна конкуренція, перед впровадженням нових вимог до тестування косметичної продукції діятиме перехідний період. У ЄС, наприклад, перехідний період діяв кілька років — новий регламент запровадили у 2009 році, але вступив у дію він у 2013 році. Тож запровадження нового регламенту не створить перешкод для чесної конкуренції в Україні. Національні компанії матимуть достатньо часу, щоби підготуватися до нових умов. Але водночас іноземні компанії, які вже відмовилися від тестування своєї продукції на тваринах, зможуть реалізовувати свою продукцію на українському ринку на основі результатів досліджень альтернативними методами", - зазначили в МОЗ.

Після того як спеціалісти міністерства завершать працювати над новим регламентом, його оприлюднять для громадського обговорення на сайті відомства.