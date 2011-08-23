Чиновники МОЗ нанесли збитків Україні на 143 тисячі євро

У Києві правоохоронці викрили чиновників Міністерства охорони здоров’я України, через службову недбалість яких держава зазнала збитків на 143 тисячі євро.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України, ці чиновники не перевірили наявність встановленого пакета документів і без підтвердження закордонної клініки направили на лікування до Угорщину неповнолітню хвору на вроджену апластичну анемію, при цьому перерахували 143 тисяч євро з бюджету на розрахунковий рахунок приватної фірми, яка безпосередньо лікуванням не займалася.

У результаті цього кошти на лікування пацієнтки до лікувального закладу не надійшли й остання невдовзі померла.

Генеральною прокуратурою України порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.