МОЗ запропонував кілька способів для запобігання паніки та безперебійного постачання лікарень необхідними ліками.

Представники Міністерства охорони здоров'я і профільні асоціації обговорили питання можливого дефіциту антибіотиків в Україні, попит на які останнім часом стрімко зріс, за окремими категоріями - у 4-10 разів.

Читайте такожУ ВООЗ попередили: лікування COVID-19 антибіотиками може знизити їх ефективність в майбутньомуПро це йдеться в повідомленні Асоціації "Виробники ліків України".

"За словами представників МОЗ, аномальне зростання попиту на зазначені препарати спровокувало появу в ЗМІ інформації про ймовірність того, що закінчуються антимікробні препарати як в роздрібній мережі, так і в госпітальному секторі. Представник дистриб'юторів на підтвердження інформації про аномальний попит повідомила, що оптовики вже зараз не можуть виконати умови контрактів, чим порушують умови договорів як з аптеками, так і з лікарнями, і несуть штрафні санкції", - сказано в повідомленні.

Виробники антимікробних препаратів зазначили, що плани виробництва до кінця року вже неможливо переглянути. При цьому підприємства можуть виконати замовлення держави на виробництво препаратів у термін не менше ніж 4 місяці.

Згідно з повідомленням, МОЗ запропонував кілька способів для запобігання паніки та безперебійного постачання лікарень необхідними ліками, зокрема шляхом державного замовлення на виробництво препаратів з «ковідного» списку за спрощеною процедурою, без проведення торгів, через прямі закупівлі.

Також одна з пропозицій - заборона експорту антибіотиків за аналогією із запровадженням обмежувальних норм, що діяли стосовно експорту масок. Зазначається, що таке рішення може бути ухвалене протягом одного дня.

Своєю чергою, виробники ліків заявили про недоцільність заборони експорту, оскільки частка виробництва препаратів на експорт незначна порівняно з потребами держави.

Також виробники попередили про можливі дзеркальні заходи з боку закордонних держав, зокрема про відмову в поставках субстанцій для виробництва ліків.

"В цілому сторони погодилися з необхідністю задовольнити зростаючий попит, виробники висловили готовність виконати замовлення держави на постачання необхідної кількості препаратів за умови надання відповідних державних гарантій, а МОЗ узяв час на підготовку пропозицій уряду щодо реагування на ситуацію", - сказано в повідомленні.

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Автор: Ганна Нагорна