Дефіцит вакцин. Чи можна в Україні щепитися від грипу

І в столиці, і в регіонах доволі часто можна почути байки про жахи вакцинації, всесвітню змову "фармацевтичної мафії" й інші страшилки. Та, попри це, вакцини від грипу, як тільки вони з’являються у продажу, українці розмітають за лічені години. І тиждень за тижнем попит не зменшується.

COVID-19 в інформаційному просторі залишається «головною хворобою» світу у 2020 році. Але інші захворювання, у тому числі респіраторні, теж ніхто «не скасував». І варто пам’ятати, що восени і взимку їх лише більшає. За даними РНБО, в останні роки під час епідсезону тільки в лікарні з діагнозом «грип» потрапляло, приблизно, 280 тисяч українців.

У 2020 році очікується чотири штами. Тож влада закликає громадян вакцинуватися від грипу. «Нам необхідно вакцинуватися від сезонних штамів грипу, щоб уникнути можливого поєднання грипу та COVID-19», - заявив головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Для цього в Україні було зареєстровано вакцини «Ваксігрип Тетра» (виробник — «Санофі Пастер», Франція, чотиривалентна), «Інфлувак («Абботт Біолоджікалз Б.В.», Нідерланди, тривалентна), «Джісі Флю» («Грін Кросс Корпорейшн», Південна Корея, тривалентна), «Джісі Флю» («Грін Кросс Корпорейшн», Південна Корея, чотиривалентна), які пройшли перекваліфікацію ВООЗ та підтвердили свою безпечність.

Хто заздалегідь підготовлений – той щеплений

Вакцини, які потраплять у центри первинної медичної допомоги (заклади первинної ланки), безкоштовно передбачені для профілактики грипу у пацієнтів з інвалідністю по захворюванню, яке має високий ризик виникнення ускладнень та тяжкий перебіг інфекції (такі як цукровий діабет, імунодефіцити, бронхіальна астма, хронічні захворювання нирок, печінки, легень, хвороби крові та ін.), медичних працівників, вагітних. В закладах вторинної ланки за бюджетні кошти також вакцинуватимуть медичних працівників.

«Щеплення від сезонних штамів грипу ми, лікарі, рекомендуємо робити всім, хто має бронхіальну астму, гіпертензію, надлишкову масу, цукровий діабет, переніс онкологічні захворювання чи хіміотерапію – вони у зоні ризику», - розповів УНІАН лікар-інфекціоніст Віктор Петров.

Попри те, що родина Бабидоричів з Ужгорода не належить до цих категорій, вони щеплюються від грипу вже сьомий рік поспіль. Марина – адміністратор у гіпермаркеті, щодня контактує з величезною кількістю людей, тож ризик занедужати в неї – величезний.

«Вісім років тому в мене був грип – температура була такою, що традиційний «коктейль» жарознижуючих температуру не збивав, - розповіла вона УНІАН. – Мені викликали швидку, якось відійшла. Потім почалися ускладнення – гайморит, бронхіт, довелося приймати антибіотики, величезні гроші родина лишила в аптеці. Імунітет після цього відновлювався дуже довго, постійно «вилазили» якісь болячки…».

Після цього Марина готувалася до кожної зими серйозно – купувала вакцину від тих штамів грипу, які тоді циркулювали: «Перш ніж вколоти вакцину, радилася з дільничною лікаркою. Я спитала її про користь і шкоду вакцини, мене турбувало, чи сильного удару вона завдає по організмові. Мудра лікарка мені сказала тоді одну фразу, яка допомогла відкинути всі сумніви: «А ви уявіть, якої шкоди вашому організмові завдають антибіотики та інші лікарські засоби, які ви будете вимушені вживати в тому разі, якщо занедужаєте і виникнуть ускладнення. Зважте на цей факт»».

За словами Марини, перші дві зими вакцинування від грипу в неї навіть нежиті не було. Після того, як випробувала на собі, заздалегідь вакцинує всю родину. Здебільшого, епідсезон проходять без ГРВІ та грипу, одного разу в молодшої доньки було щось схоже на початок сезонної недуги, але вона минула досить швидко і легко. Тож цьогоріч родина Бабидоричів щепилася відразу, як вакцини з’явились в Ужгороді.

Ще одна мешканка міста Вікторія Сабо розповідає, що завжди використовувала європейські вакцини, адже до поширення COVID-19 місцеві привозили собі медичні препарати з-за кордону. «Так, це було складно – набирали повний термос льоду, запаковували вакцину і привозили… Потім знайшли в Кішварді (угорське місто майже за 60 км від Ужгорода) лікарку, яка переїхала працювати з Закарпаття в місцеву лікарню, і вже їздили постійно до неї на прийом. Вона вела і приватну практику, тож вводила дітям вакцини безпосередньо в своїй поліклініці. Від сезонного грипу так само роками всією родиною щепилися в Угорщині», - розповідає жінка.

Цього року, за словами Вікторії, вакцинуватися теж вдалося. Хоча переймалися, що Угорщина не впустить українців. «На щастя, ми «зловили» той час, коли можна було виїхати. На територію так званого малого прикордонного руху заборона на в’їзд не діяла, а Кішварда в цю зону потрапляє», - каже жінка.

Враховуючи дорогу й той факт, що вакцини робили в приватній клініці, вийшло трохи дорожче, ніж можна було б це зробити в Ужгороді, але «…не критично. Головне, що ми з чоловіком і донькою зробили щеплення, а купа моїх знайомих, які шукали вакцину в Ужгороді, поки ще чекають на неї у чергах».

Тотальний дефіцит

Дійсно, ті, хто не встиг розбити щеплення на початку осені, зараз проходять справжній квест – знайти препарат і вакцинуватися.

Популярної чотиривалентної «Ваксігрип Тетра» в аптеках Києва вже немає. На момент написання тексту, за більше ніж 600 гривень за дозу її можна було придбати у сусідніх Броварах.

Жодну з вакцин проти грипу не можна придбати в Рівному. В місцевих комерційних аптеках УНІАН розповіли, що їх не одержували. І перспектив на одержання немає, оскільки відсутні умови для зберігання цих ліків. За словами фармацевтів, такі умови в обласному центрі є лише у державних аптек. Тут очікують на вакцину з Франції, яка коштуватиме 450 гривень. Наразі рівняни масово залишають на неї заявки.

У Дніпрі наприкінці жовтня в кількох мережах аптек з’явилась тривалентна «Джісі Флю» вартістю 250 грн за дозу. Але мешканці міста «розмели» її за добу.

За словами в.о. керівника управління охорони здоров’я Житомирської облдержадміністрації Сергія Березовського, в аптеках області також поки що немає вакцин від грипу. Але в комунальних закладах на них очікують найближчим часом. Обіцяють, що ціни кусатись не будуть – дозу можна буде придбати, приблизно, за 350 грн.

«Орієнтовна вартість «Ваксігрип Тетра» - 348 гривень. Вакцина буде відпускатись за наявності рецепта від лікаря», - розповіла УНІАН в.о. начальника управління охорони здоров’я Житомирської міської ради Ірина Шкап.

«До комунальної аптеки «Фармація» Житомирської міської ради на початку листопада очікується надходження вакцини «Ваксігрип тетра». Орієнтовна вартість вакцини - 348 грн. Вакцина відпускається за наявності рецепта лікаря», - повідомила Ірина Шкап.

В Ужгороді двокомпонентна південнокорейська «Джисі Флю» була доступна на початку жовтня. Але в дуже обмеженій кількості – 200-300 доз. Приблизно стільки ж було нідерландської трикомпонентної. «Третя, найбільш популярна зараз вакцина – французька «Ваксігрип Тетра». До Закарпаття надійшло близько 3 тис доз. Але зараз в аптечних мережах їх вже немає», - розповів УНІАН лікар-інфекціоніст Віктор Петров.

За його словами, нестача вакцин пов’язана не тільки з малою кількістю доз у наявності, а й з ажіотажним попитом: «Люди почали частіше звертатися, вони стають свідомішими, розуміють, що треба берегти себе від тих хвороб, від яких це реально зробити… Але нестача вакцин – це ускладнення епідемічної ситуації з коронавірусом, до якої додається епідемія грипу! Особливо гостро це відчуватимуть у великих колективах».

А ось нестачу вакцин від грипу в аптеках Чернігівщини пояснюють тим, що в поточному році на всеукраїнському рівні мали місце централізовані закупівлі для лікарень (для щеплення медпрацівників), у тому числі відомчих (для працівників правоохоронних органів), а також для медичних центрів. Тому у вільному доступі вакцин значно менше.

В лабораторному центрі МОЗ зазначають, що в аптечній мережі Чернігівської області є вакцини для профілактики грипу «Джісі Флю» та «Ваксігрип». Але УНІАН знайшов тільки одну дозу «Джісі Флю» в одній з сільських аптек поблизу Чернігова. Та й то на неї вже було замовлення – з Прилук. Проінспектувавши кілька аптек обласного центру, більше вакцин УНІАН не знайшов. «Ми подавали заявки, але розуміємо, що вони можуть бути не реалізовані. Адже вже була ситуація, коли вакцину для дітей АКДС в аптеках придбати було неможливо, а в приватних кабінетах можна було вакцинуватись. Правда, вартість вакцини була втричі вищою», - розповів УНІАН фармацевт однієї з аптечних мереж Чернігова.

Лише в одній з приватних аптек нам повідомили, що вакцину «Ваксігрип» придбати можна, але тільки за наявності рецепта від сімейного лікаря.

За словами директора ТОВ «Ліки України» (ця мережа аптек є найбільшою в Чернігівській області) Ігоря Назаренка, компанія в цьому році отримала більше вакцин від грипу, ніж торік – близько 7 тисяч доз «Джісі Флю» по 243 гривні за дозу та понад 1 тис доз «Ваксігрип Тетра» за 428 гривень за дозу. Втім, їх доволі швидко розкупили. «Зараз дуже високий ажіотаж. Населення по-іншому реагує на ситуацію з коронавірусом, і потреба у вакцинах значно більша, аніж ми отримали», - пояснив він.

Немає вакцин і в одеських аптеках. «Ще не було поставок», - розповіли УНІАН в одній з великих аптечних мереж. І запропонували «взяти на олівець», мовляв, зателефонують, як тільки «щось з'явиться». Також не називають цін за дозу, лише приблизні суми.

«Ми стурбовані активізацією епідпроцесу. Як правило, в листопаді-грудні «підключаються» віруси грипу. Грип і COVID-19 мають загальні клінічні симптоми і характеризуються, переважно, важким перебігом», - розповів головний санітарний лікар Одеської області Віталій Гончаров.

За його словами, саме тому для точної постановки діагнозу необхідно проводити лабораторні дослідження саме на грип. Планується, що з цією метою в Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України будуть надходити біоматеріали, взяті у амбулаторних і стаціонарних хворих. Як передбачається, це дозволить вчасно позначити пік захворювання на грип та вжити відповідних заходів.

Гончаров також зазначив, що на тлі пандемії коронавірусу вакцина від грипу може стати дефіцитом. І нагадав: щеплення не можна робити людям, у яких є симптоми ковід, і тим, хто знаходиться на самоізоляції.

Приватний бізнес

Наразі вакцинацію від грипу в Південній Пальмірі проводять кілька відомих приватних клінік. Наприклад, вакцина «Ваксигрип тетра», яка захищає від чотирьох штамів грипу, в клініці «Інто-Сана» в Одесі коштуватиме 850 грн (сама вакцина – 450 грн, огляд лікаря - 400 грн). Для дитини - дорожче – 1050 грн (вакцина – 450 грн, огляд лікаря - 600). Попри не надто демократичні «тарифи», запис ведеться приблизно на тиждень вперед, але чіткого графіка немає. Кажуть, процедура залежить від часу прийому терапевта.

За тиждень на вакцинацію від грипу можна також записатися у приватну установу «Медея». Тут французький «Ваксигрип» пацієнту вколють за 737 грн. Набагато швидше - всього за три дні - може підійти черга в клініці «Святої Катерини». Правда, і розцінки тут крутіші - 1,2 тис грн, половина з яких – за прийом фахівця. Ціна не залежить від віку клієнта. Але при собі пацієнтові слід мати результати аналізів - загальних сечі і крові.

В Києві ціни також «кусалися» - від 630 грн до 930 грн за вакцинацію та огляд лікаря. Причому, іноді можна було отримати й відмову, мовляв, вакцини є, але тільки для «своїх» пацієнтів – тих, хто спостерігається у клініці, а не звернувся вперше.

В Дніпрі ціна за щеплення і попередній прийом терапевта у приватній клініці – 680 гривень за дозу. Але лише за умови, якщо вдасться «зловити» вакцину.

«У приватній клініці, в якій я працюю, вакцин від грипу не вистачає, а якщо і є, то в маленькій кількості й швидко розходяться, - розповіла УНІАН заввідділу вакцин Житомирського обласного центру громадського здоров’я Анна Кухарук. - Якщо говорити про ціни, то «Джісі Флю» кілька тижнів тому була по 250 грн. «Ваксігрип Тетра» на 100-200 гривень дорожче».

Чому з сезонною вакцинацією склалася така ситуація? Можливо, тому, що держава нічого не контролює, а ринок віддала «на відкуп» комерсантам? Принаймні, на це натякає й міністр охорони здоров'я Максим Степанов: «Це питання лежить в площині комерційного ринку, виходячи з того попиту, який є в Україні. Водночас Міністерство охорони здоров'я увесь час при підготовці до сезону грипу домовлялось з виробниками, щоб вони збільшили кількість вакцин, які завезуть в Україну. Крім того, у нас є відповідні кошти, передбачені в бюджеті, і ми зараз закуповуємо вакцину за бюджетні кошти, для того, щоб провести імунізацію, щеплення груп ризику, в тому числі медичних працівників, які працюють з хворими на коронавірус».

Станом на початок листопада, ситуація із сезонним щепленням від грипу в Україні, на жаль, залишається невтішною. Хтось зіштовхнувся із першими проблемами у придбанні вакцини та вирішив «перечекати» дефіцит, а хтось просто не звертає ніякої уваги на ще одну загрозу. Мовляв, досить з нас і однієї зарази, ще про якийсь там грип думати…

Однак фахівці переконують: нехтування сезонним щепленням від грипу може мати катастрофічні наслідки, особливо на фоні ситуації із захворюваннями коронавірусом, погіршення якої вже відбувається. Адже, по-перше, неконтрольована ситуація із сезонним збільшенням кількості хворих на грип та ГРВІ ускладнить діагностику COVID-19, тобто дасть додаткове навантаження на систему охорони здоров’я, яка вже й зараз працює у режимі «останнього подиху». По-друге, спеціалісти вже діляться «страшилками» про свій досвід лікування пацієнтів, яким «пощастило» одночасно підхопити і грип, і коронавірус. За словами лікарів, одночасна системна атака цих вірусів робить з організмом людини щось страшне.

УНІАН

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