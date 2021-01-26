Захворювання діагностували у мешканця Дрогобицького району.

До Львівської обласної інфекційної лікарні звернувся мешканець Дрогобицького району зі скаргами на високу температуру, дрібні крововиливи, зменшення кількості сечі, біль у попереку, м’язах.

У пацієнта запідозрили гостре інфекційне вірусне захворювання – геморагічну лихоманку з нирковим синдромом, яке викликається хантавірусом, повідомила ZAXID.NET головна санітарна лікарка Львівщини Наталія Тімко.

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Хантавіруси, як пояснила Наталія Тімко, виявляють у гризунів. Люди можуть заразитися через контакти із щурами, вдихання випарів від виділень гризунів. Передача хантавірусу від людини до людини виникає рідко. Досі такого захворювання на Львівщині не було.

У чоловіка відібрали матеріал для дослідження і відправили у лабораторію Центру громадського здоров’я до Києва. Минулого тижня надійшли результати, які підтвердили передбачуваний діагноз — хантавірусна інфекція.

Де і як чоловік підхопив цей вірус, достеменно невідомо. Він живе у селі, де у господарстві водяться гризуни.

Пацієнт спершу лікувався у Львівській обласній інфекційній лікарні, згодом його скерували у Львівську обласну клінічну лікарню, оскільки він мав серйозні проблеми з нирками.

Чоловіка з лікарні вже виписали додому.

Аби уникнути захворювань, які можуть передавати гризуни, лікарі радять під час роботи з землею одягати рукавиці, частіше мити руки, боротися з гризунами у будинку та господарстві. Овочі, фрукти, консервацію, принесену з підвалу чи погребу, ретельно мити.

Хантавірус: що відомо

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Автор: УНІАН