У зв'язку з відступом пандемії карантинні заходи було послаблено.

Кабінет міністрів продовжив обмежувальні протиепідемічні заходи до 31 серпня з певними послабленнями.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі уряду.

Відповідну постанову розглянуто під час позачергового засідання Кабміну.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 16 червня, прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував відповідне рішення, зазначивши, що доки в країні "зелений" рівень епідемічної небезпеки, контроль самоізоляції не буде здійснюватися через додаток "Вдома".

Уряд раніше планував скасувати вимоги щодо заповненості залів, дозволити повноцінне функціонування спортзалів, а також спростити процес проходження кордону після повернення з літніх відпусток.

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Відступ епідемії коронавірусу в Україні

В Україні на сьогодні епідемічна ситуація у всіх регіонах відповідає "зеленому" рівню епідемічної небезпеки.

Водночас рішення про переведення областей в ту чи іншу зону епіднебезпеки ухвалює Держкомісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

7 червня прем'єр-міністр Денис Шмигаль відзвітував, що епідемічна ситуація в Україні суттєво покращилась, за минулий тиждень кількість активних хворих зменшилась майже на 38%.

9 червня стало відомо, що Міністерство охорони здоров'я пропонуватиме уряду продовжити карантинні обмеження в Україні на літній період, не зважаючи на покращення епідемічної ситуації.

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Автор: Леся Лещенко