Кабінет міністрів продовжив обмежувальні протиепідемічні заходи до 31 серпня з певними послабленнями.
Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі уряду.
Відповідну постанову розглянуто під час позачергового засідання Кабміну.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 16 червня, прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував відповідне рішення, зазначивши, що доки в країні "зелений" рівень епідемічної небезпеки, контроль самоізоляції не буде здійснюватися через додаток "Вдома".
Уряд раніше планував скасувати вимоги щодо заповненості залів, дозволити повноцінне функціонування спортзалів, а також спростити процес проходження кордону після повернення з літніх відпусток.
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Відступ епідемії коронавірусу в Україні
В Україні на сьогодні епідемічна ситуація у всіх регіонах відповідає "зеленому" рівню епідемічної небезпеки.
Водночас рішення про переведення областей в ту чи іншу зону епіднебезпеки ухвалює Держкомісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
7 червня прем'єр-міністр Денис Шмигаль відзвітував, що епідемічна ситуація в Україні суттєво покращилась, за минулий тиждень кількість активних хворих зменшилась майже на 38%.
9 червня стало відомо, що Міністерство охорони здоров'я пропонуватиме уряду продовжити карантинні обмеження в Україні на літній період, не зважаючи на покращення епідемічної ситуації.
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