Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запевнив, якщо вакцина китайського виробництва Sinovac Biotech, яку замовило МОЗ, не відповідатиме міжнародним правилам реєстрації, то її в Україні не буде.
Про це він розповів в ефірі "Сніданку з 1+1", передає ТСН.
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"Україна провела перемовини зі всіма виробниками вакцини, які є на сьогоднішній, які пройшли щонайменше дві стадії клінічних випробувань і перебувають на третій. Договори укладені. Ми очікуємо не пізніше лютого поставки коректно зареєстрованих вакцин. Будуть всі вакцини, які зареєстровані відповідно до всіх міжнародних правил. Якщо Sinovac не буде відповідати цим правилам, чи будь-яка інша вакцина не буде відповідати, то її в Україні не буде", - наголосив очільник уряду.
Вакцина від коронавірусу: коли буде в Україні?
- Розробники німецької фармацевтичної компанії BioNTech спільно з американською корпорацією Pfizer домоглися в третій фазі випробувань вакцини високого показника ефективності. У випробуваннях брали участь 43 538 добровольців, яким вводили вакцину і плацебо. Серед усіх учасників випробувань захворіли на коронавірусну інфекцію 94 людини. За даними виробників, серйозних побічних дій вакцини під час досліджень не виявлено.
- Президент України Володимир Зеленський попросив канцлерку Німеччини Ангелу Меркель врахувати інтереси України при плануванні поставок майбутньої вакцини від COVID-19.
- В середині листопада 2020 року головний інфекційний лікар США Ентоні Фаучі заявив, що, згідно з попередніми даними, вакцина від американською біотехнологічної компанії The Moderna є ефективною проти COVID-19 на 94,5%. Він зазначив, що вакцинація може розпочатися у другій половині грудня.
- 18 листопада в МОЗ заявили, що близько 4 мільйонів українців отримають безкоштовне щеплення від COVID-19 у першій половині 2021 року. Пізнішу у відомстві уточнили, що для повноцінного захисту від коронавірусу потрібно буде отримати дві дози вакцини, ціна однієї складе 7 доларів.
- В.о. генерального директора Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров’я Ігор Кузін повідомив, що Україна може отримати першу партію вакцини від COVID-19 в середині або наприкінці січня 2021 року.
- У Великій Британії вже почали вакцинацію від коронавірусу.
- В Україні вже затвердили план вакцинації населення. В уряді зазначили, що план буде оновлюватися в залежності від вихідних даних.
- Президент України Володимир Зеленський поставив міністру охорони здоров'я Максиму Степанову завдання отримати вакцину до кінця зими.
- 30 грудня 2020 року в ОП повідомили, що Міністерство охорони здоров’я уклало контракт про постачання на територію України вакцини проти COVID-19 виробництва компанії Sinovac Biotech. Йдеться про закупівлю 1 млн 900 тис. доз за ціною 504 грн за дозу.
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