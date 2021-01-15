Вакцина має бути "коректно зареєстрованою", зазначив прем'єр-міністр України.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запевнив, якщо вакцина китайського виробництва Sinovac Biotech, яку замовило МОЗ, не відповідатиме міжнародним правилам реєстрації, то її в Україні не буде.

Про це він розповів в ефірі "Сніданку з 1+1", передає ТСН.

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"Україна провела перемовини зі всіма виробниками вакцини, які є на сьогоднішній, які пройшли щонайменше дві стадії клінічних випробувань і перебувають на третій. Договори укладені. Ми очікуємо не пізніше лютого поставки коректно зареєстрованих вакцин. Будуть всі вакцини, які зареєстровані відповідно до всіх міжнародних правил. Якщо Sinovac не буде відповідати цим правилам, чи будь-яка інша вакцина не буде відповідати, то її в Україні не буде", - наголосив очільник уряду.

Вакцина від коронавірусу: коли буде в Україні?

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Автор: Андрій Василюк