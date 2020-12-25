Глава держави поставив завдання Степанову отримати вакцину до кінця зими.

Вакцинація українців від коронавірусу стане випробуванням для міністра охорони здоров’я Максима Степанова і дозволить поставити оцінку його роботі.

Про це в інтерв’ю журналу «Фокус» заявив президент України Володимир Зеленський.

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За словами глави держави, Степанов – «найміцніший» з усіх попередніх очільників МОЗ.

«Вакцинація. Вважаю, це буде найскладніший виклик для міністра Степанова. Тому що ми не входимо до переліку пріоритетних країн, які найближчим часом отримають вакцину. І ось тут виявляється – міністр чи не міністр. Бо якщо твоя країна не входить до списку тих, кому і так нададуть вакцину, і так все буде нормально, і так будуть великі доплати лікарям, ти повинен зробити все, щоб ми опинилися в цьому списку. Це і є перевірка», - сказав він.

Також Зеленський додав, що поставив завдання Степанову отримати вакцину до кінця зими.

«Результат ми з вами побачимо в лютому і березні наступного року. Я поставив йому завдання: ми повинні отримати вакцину наприкінці січня, в крайньому разі в лютому», - сказав він.

Також президент висловив бажання, щоб у січні Україна отримала 100-200 тисяч доз вакцини, проте додав, що владі «доведеться дуже сильно попрацювати, щоб люди пішли вакцинуватися».

«На 8 мільйонів доз у нас є безкоштовна вакцина COVAX. Ми звертаємо увагу на гроші, чи вистачить їх. Я впевнений, що вистачить. Адже є безкоштовна вакцина, є ще додаткові кошти, про які ми говоримо із нашими західними партнерами. Але ще рано говорити, ще не отримали. У будь-якому випадку, люди повинні зрозуміти, що за один день не можна забезпечити 10 мільйонів людей вакциною. Не тому, що наші люди не хочуть вакцинуватися. А тому, що всі країни борються за її отримання», - сказав він.

Ситуація з коронавірусом в Україні: свіжа статистика

Минулої доби в Україні зафіксовано 11 035 випадків COVID-19.

Всього з початку пандемії коронавірус виявили у 1 млн 012 тис. 167 осіб, одужали – 646 тис. 772, померли - 17 тис. 581.

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Автор: Дмитро Шварц