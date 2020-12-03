На думку лікаря, на цей час вакцина не є рішенням, оскільки про неї мало відомо.

Тим, хто вже перехворів на COVID-19, вакцина не буде потрібною.

Про це повідомив лікар-інфекціоніст Євген Дубровський в ефірі телеканалу «Україна 24». Він зазначив, що у людей, які побороли коронавірус, набагато сильніший імунітет проти справжнього захворювання, ніж можна отримати шляхом вакцинування.

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«Навіщо? Людина вже перехворіла, її імунна система виробила набагато сильніший імунітет проти справжнього захворювання, ніж вакцина намагається його зімітувати. Загалом до вакцини треба ставитися спокійно», - заявив лікар.

На його думку, на цей час вакцина не є рішенням, тому що про неї мало відомо.

«Так, це благо для людства, це точно буде колись рішенням. Але зараз його немає, ми не знаємо, що за вакцина. Я абсолютно не збираюся лаяти, бо як лікар я не можу сказати, я «за» чи «проти», я не знаю, як вона працює», - зазначив Дубровський.

Вакцина від коронавірусу: останні досягнення розробників

Розробники німецької фармацевтичної компанії BioNTech спільно з американською корпорацією домоглися в третій фазі випробувань вакцини найкращого показника ефективності, показавши 90-відсотковий результат.

У випробуваннях брали участь 43 538 добровольців, яким вводили вакцину і плацебо. Серед усіх учасників випробувань захворіли на коронавірусну інфекцію 94 людини. За даними виробників, серйозних побічних дій вакцини під час досліджень не виявлено.

Згідно з наявними прогнозами, компанії виготовлять 50 мільйонів доз вакцини у 2020 році і понад одного мільярда - в 2021-му.

Президент України Володимир Зеленський попросив канцлерку Німеччини Ангелу Меркель врахувати інтереси України при плануванні поставок майбутньої вакцини від COVID-19.

В середині листопада 2020 року головний інфекційний лікар США Ентоні Фаучі заявив, що, згідно з попередніми даними, вакцина від американською біотехнологічної компанії The Moderna є ефективною проти COVID-19 на 94,5%. Він зазначив, що вакцинація може розпочатися у другій половині грудня.

18 листопада в МОЗ заявили, що близько 4 мільйонів українців отримають безкоштовне щеплення від COVID-19 у першій половині 2021 року. Пізнішу у відомстві уточнили, що для повноцінного захисту від коронавірусу потрібно буде отримати дві дози вакцини, ціна однієї складе 7 доларів.

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Автор: Андрій Василюк