Температури у Садового немає, він перебуває на самоізоляції.

Львівський міський голова Андрій Садовий отримав позитивний тест на коронавірус.

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Про це сам Садовий повідомив у своєму Telegram-каналі.

“Позитивний” ПЛР – несподіваний подарунок до Дня місцевого самоврядування. Але колись це мало статись. Вчора відчув незначну слабкість і першіння в горлі. Зранку здав аналізи – результат ви вже знаєте. Температури немає, тому працюю онлайн, поки мій лікар це дозволяє», - зазначив він.

Наразі Садовий перебуває на самоізоляції.

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Автор: Дмитро Захаров