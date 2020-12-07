Андрій Садовий заразився коронавірусом / фото facebook.com/hrystyna.protsak
Львівський міський голова Андрій Садовий отримав позитивний тест на коронавірус.
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Про це сам Садовий повідомив у своєму Telegram-каналі.
“Позитивний” ПЛР – несподіваний подарунок до Дня місцевого самоврядування. Але колись це мало статись. Вчора відчув незначну слабкість і першіння в горлі. Зранку здав аналізи – результат ви вже знаєте. Температури немає, тому працюю онлайн, поки мій лікар це дозволяє», - зазначив він.
Наразі Садовий перебуває на самоізоляції.
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