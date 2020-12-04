На думку політолога, запровадження локдауну відклали не з медичних причин, а через небажання чиновників брати на себе відповідальність за ухвалення рішення.

Жорсткий карантин вирішили не запроваджувати в грудні через політичні й економічні причини.

Таку думку висловив політолог Петро Олещук в ефірі каналу "Україна 24". За його словами, введення локдауну відклали не з медичних причин, а через небажання чиновників брати на себе відповідальність за ухвалення рішення.

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"Чому ці дні, а не інші? Рішення про локдаун само собою досить неприємне, люди не дуже люблять про нього згадувати. І нікому воно популярності не додасть. Так що зрозуміло, коли політики займають таку позицію, що потрібно відкласти що-небудь", — сказав він.

Також, за словами Олещука, однією з причин є стан державного бюджету.

"І є економічні міркування, тому що в бюджеті й так проблеми з наповненням, і в таких умовах будь-яка протидія економіці буде сприйматися дуже негативно. Тому у нас вся ця історія з локдауном перетворилася в спроби відкласти, спробувати альтернативи, спробувати інші варіанти ...", — сказав він.

Коли в Україні запровадять локдаун

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Автор: Андрій Василюк