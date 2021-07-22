Фахівці міністерства планують визначити чіткий перелік послуг, які можуть надаватися виключно медпрацівниками.

Міністерство охорони здоров’я України розробить порядок надання косметологічних послуг.

Як повідомила прес-служба відомства, таке рішення ухвалили на розширеному засіданні групи експертів МОЗ за напрямом “дерматовенерологія”.

"На сьогодні немає чіткого переліку косметологічних послуг, які підпадають під визначення "медична послуга", так само немає стандартів надання таких послуг, лікування ускладнень та підготовки кваліфікованих кадрів. Неможливо визначити, які послуги має право надавати косметолог, а які потребують отримання ліцензії на право провадження господарської діяльності з медичної практики", - заявив директор Департаменту контролю якості надання медичної допомоги МОЗ Ігор Слонецький.

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Відтак експерти та фахівці міністерства планують визначити порядок надання косметологічних послуг та чіткий перелік послуг, які можуть надаватися виключно медичними працівниками.

"Ринок косметологічних послуг в Україні потребує правового регулювання. Ми впевнені, що завдяки документам, які ми розробимо з урахуванням побажань усіх зацікавлених сторін, вдасться підвищити загальну якість таких послуг", - відзначив Слонецький.

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Автор: Леся Лещенко