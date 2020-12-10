Новий голова Одеської ОДА Гриневецький захворів на коронавірус - ЗМІ

При цьому коронавірус підтвердився у зятя Гриневецького - голови Білгород-Дністровської районної ради.

Голова Одеської облдержадміністрації Сергій Гриневецький отримав позитивний тест на коронавірусну інфекцію. Читайте такожМер Одеси Труханов на коронавірус Про це повідомляє місцевий сайт «Южный округ", посилаючись на інформацію Telegram-канал Odessa CityNews в Telegram. Водночас "Думская" повідомляє, що зараження коронавірусом підтвердилося у зятя Гриневецького, голови Білгород-Дністровської районної ради Григорія Мельниченка. Чиновник повідомив, що позитивні результати тесту на коронавірус отримав 7 грудня, після чого пішов на самоізоляцію. Призначення Гриневецького Президент України Володимир Зеленський призначив Сергія Гриневецького головою Одеської обласної державної адміністрації 27 листопада.

Сергій Гриневецький народився в 1957 році в селі Лужанка Тарутинського району Одеської області. У 1979-му закінчив Одеський технологічний інститут холодильної промисловості (інженер-механік). У 1985 році – Українську сільськогосподарську академію, факультет «Механізація сільського господарства».

Був народним депутатом України VI і VII скликань, депутат Одеської обласної ради з листопада цього року. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Дмитро Захаров

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