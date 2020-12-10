Голова Одеської облдержадміністрації Сергій Гриневецький отримав позитивний тест на коронавірусну інфекцію.
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Про це повідомляє місцевий сайт «Южный округ", посилаючись на інформацію Telegram-канал Odessa CityNews в Telegram.
Водночас "Думская" повідомляє, що зараження коронавірусом підтвердилося у зятя Гриневецького, голови Білгород-Дністровської районної ради Григорія Мельниченка.
Чиновник повідомив, що позитивні результати тесту на коронавірус отримав 7 грудня, після чого пішов на самоізоляцію.
Призначення Гриневецького
- Президент України Володимир Зеленський призначив Сергія Гриневецького головою Одеської обласної державної адміністрації 27 листопада.
- Сергій Гриневецький народився в 1957 році в селі Лужанка Тарутинського району Одеської області. У 1979-му закінчив Одеський технологічний інститут холодильної промисловості (інженер-механік). У 1985 році – Українську сільськогосподарську академію, факультет «Механізація сільського господарства».
- Був народним депутатом України VI і VII скликань, депутат Одеської обласної ради з листопада цього року.
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