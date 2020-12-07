У селі затверджено план з ліквідації захворювання, який містить в собі зонування, стемпінг-аут та дезінфекцію.

У селі Кандибине Миколаївської області зафіксували спалах пташиного грипу.

Про це повідомили в Головному управлінні Держпродспоживслужби в Миколаївській області.

У загиблих курей, що належали жительці села Кандибине, був відібраний біологічний матеріал. Його відправили в Одеську регіональну державну лабораторію з безпеки харчових продуктів. Фахівці виявили РНК вірусу грипу птиці типу А1 субтипу H5 - пташиний грип.

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У селі проводять необхідні карантинні заходи: затверджено план з ліквідації захворювання, який містить в собі зонування, стемпінг-аут та дезінфекцію.

Грип птиці відноситься до транскордонних захворювань, поширення яких неможливо зупинити тільки обмеживши переміщення товарів через кордон, оскільки основним фактором поширення є інфікована дика перелітна птиця.

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Автор: УНІАН