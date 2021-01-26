Поліція почала розслідування.

У місті Чорноморськ Одеської області поліція почала розслідування за фактом зараження вихованців дитсадка сальмонельозом, як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, інформацію про спалах інфекційної хвороби в одному з садів Чорноморська правоохоронці виявили в ході моніторингу соціальних мереж.

"За словами представників державної установи лабораторного центру МОЗ на водному транспорті, на даний час зареєстровано 11 хворих, двоє з яких госпіталізовані", - повідомили в главку.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України.

Спалах у дитсадку Чорноморська: деталі

Як повідомив журналістам головний санітарний лікар Одеської області Віталій Гончаров, спалах вищеназваного захворювання зареєстровано в дитячому садку №21. За його словами, інфікування відбулося через неправильне зберігання продуктів співробітниками садочка і бруд у харчоблоці.

Перший випадок захворювання було зареєстровано 17 січня, станом на 25 січня, хворих було 9, з яких двоє госпіталізовані з діагнозом "гострий гастроентероколіт".

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У дошкільному закладі взято проби продуктів харчування і води, понад 100 змивів з меблів та кухонної техніки.

Зараз дитсадок закритий на карантин, в ньому і за місцем проживання хворих дітей проведено дезінфекцію.

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Автор: Лариса Козова