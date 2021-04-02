У Дніпропетровській області 16-річна дівчина народила малюка в кареті "швидкої". Як виявилося, це була друга вагітність породіллі.
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Про це розповів директор Дніпропетровського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Радій Шевченко, повідомляє "Наше Місто".
Як повідомляється, інцидент стався в селищі Ніва Трудова. Дівчина перебувала на 38 тижні вагітності. Медики "швидкої" провели обстеження і прийняли рішення госпіталізувати породіллю. Однак під час транспортування почалися пологи, які в підсумку пройшли успішно. Молоду маму разом з новонародженим відвезли до Криворізького перинатального центру.
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