З початку 2020 року в Харківській області зареєстровано 5-й випадок малярії.

У Харкові зареєстровано летальний випадок малярії у громадянина України, який працював у Республіці Екваторіальна Гвінея.

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Про це повідомляє ДУ «Харківський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України».

«19 грудня у Харкові зареєстровано летальний випадок малярії у громадянина України, який працював у Республіці Екваторіальна Гвінея. Під час перебування в цій країні чоловік малярією не хворів, проте фіксував багаторазові укуси комарів», - йдеться у повідомленні.

При проведенні епідеміологічного розслідування встановлено, що у хворого 9 грудня з’явились наступні клінічні ознаки захворювання: загальна слабкість, головний біль, підвищення температури тіла до 37,5 °C.

Зазначається, що за медичною допомогою хворий звернувся лише 19 грудня та був госпіталізований до лікарні, де йому встановили діагноз «Малярія». Того ж дня констатована смерть хворого.

В осередку, за місцем проживання хворого, фахівцями лабораторного центру проведено епідеміологічне розслідування та запроваджено комплекс протиепідемічних заходів.

У відомстві додали, що з початку 2020 року в Харківській області зареєстровано 5-й випадок малярії. Серед захворілих – 2 студенти та 2 непрацюючих громадянина, які прибули з країн Африканського континенту та Республіки Індія.

Довідка. Малярія – інфекційна хвороба, збудником якої є плазмодії малярії, що передаються від хворої людини через укуси малярійних комарів. Хвороба дуже поширена в країнах з тропічним кліматом, проходить із загальним нездужанням, нападами ознобу, підвищенням температури тіла, порушеннями різних органів та систем організму.

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Автор: Дмитро Захаров