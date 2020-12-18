Міністр зазначив, що «триває процес», але він не може завершитися за один місяць.

Виробництво української вакцини від COVID-19 перебуває на початку проходження клінічних випробувань.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час Години запитань до уряду в парламенті, відповідаючи на запитання народних депутатів.

«Те, що стосується кандидата на вакцину, бо це ще не вакцина... то ми пройшли доклінічне випробування і зараз триває процес щодо початку клінічних випробувань», - зазначив Степанов.

Він повідомив, що обрана відповідна виробнича база, де повинна вироблятися вакцина для початку проведення клінічних випробувань.

«Це одне з українських фармпідприємств, тому що для початку треба виготовити не менше ніж 100 тисяч доз вакцини. Тому там триває процес, але цей процес не можливо завершити за один місяць», - зазначив Степанов.

Він додав, що Україна відновлює виробництво вакцин, яке було втрачено за останні 29 років.

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Автор: Надя Пришляк