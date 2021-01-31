Його госпіталізували.

В Одесі госпіталізовано чоловіка, який заразився ботулізмом.

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Як повідомили в Одеському обласному лабораторному центрі МОЗ України, місцевий житель захворів після вживання консервованої скумбрії, виготовленої в домашніх умовах.

Він був госпіталізований до Одеської міської клінічної інфекційної лікарні.

Ботулізм: що це за хвороба

Ботулізм - тяжке харчове отруєння, викликане споживанням продуктів, що містять ботулотоксини. Збудник хвороби, клостридія ботулізму, в несприятливих умовах утворює спори, які є дуже стійкими, приміром, витримують кип'ятіння при 100 градусах протягом 5 годин.

В анаеробному середовищі (без доступу кисню) спори проростають із виділенням токсину, який є однією з найбільш смертельних отрут.

Перші симптоми захворювання найчастіше виникають через 12-24 години після вживання зараженої їжі.

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Автор: Лариса Козова