За добу там здійснюють до 50 кремацій.

В Одесі крематорій працює на межі можливостей.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив завідувач крематорію Володимир Букач.

За його словами, щодоби відбувається 50 кремацій, з яких 10 - померлих з коронавірусом.

"Ми максимально завантажені. Працюємо на межі своїх можливостей... Запис ведеться заздалегідь - приблизно за 6-7 днів, тобто людям треба очікувати. Раніше ми записували за два дні наперед. Зараз смертність вища, напевно, це пов'язано з коронавірусом. Від COVID-19 зараз більше вмирає людей, ніж раніше, спостерігається дуже серйозна хвиля", - сказав Букач.

Він розповів, що померлих від коронавірусної хвороби кремують окремо, після 14:00. Прощання з ними відбувається лише у дворі, проте відведений на церемонію час не скоротився. Він становить 20 хвилин.

В Україні за минулу добу, 7 листопада, виявлено 13 068 хворих на COVID-19. Одеська область лідирує за кількістю захворювань - 1 558 випадків.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові у зв'язку із високою смертністю хворих на COVID-19 родичі померлих змушені чекати на кремацію по 10 днів.

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Автор: Лариса Козова