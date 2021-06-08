Шістьох хворих госпіталізували.

В селищі Сергіївка Одеської області захворіли 30 вихованців дитячого санаторію. У дітей діагностували гастроентероколіт – імовірно внаслідок отруєння.

Як повідомляє Центр громадського здоров’я МОЗ, усі хворі – діти у віці до 15 років. Вони скаржились на біль у животі, нудоту, загальну слабкість, блювоту, пронос, підвищення температури.

У 17 хворих перебіг хвороби середньої важкості, шістьох із них госпіталізували й наразі вже виписали. Інші 13 дітей перебувають в окремому корпусі закладу під наглядом медиків.

У санаторії проводиться епідеміологічне розслідування, відібрано проби харчових продуктів, сировини, питної води та змивів з об’єктів середовища. Також проведено обстеження працівників харчоблоку та контактних дітей. Проведено заключну дезінфекцію.

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Наразі вже відомо, що причиною спалаху стало недотримання персоналом санітарно-епідемічного режиму та порушення вимог щодо ізоляції та госпіталізації хворих дітей.

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Автор: Дмитро Захаров