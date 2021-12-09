85 тисяч українців щороку помирають від хворіб, спричинених палінням.

В Україні палять більше підлітків, ніж у Європі.

Про це сказала технічний спеціаліст бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я в Україні Анжела Чобану, презентуючи доповідь ВООЗ про глобальну епідемію тютюну.

"Показник тютюнопаління серед підлітків є вищим, ніж на європейському рівні", - зазначила Чобану.

Вона зазначає, що за період з 2000 по 2020 рік вживання тютюну серед дорослого населення в європейському регіоні ВООЗ знизилось із 34,6% до 25,3%. Станом на 2020 рік тютюн вживали майже 33% чоловіків і 18% жінок в цьому регіоні.

При цьому вона наголосила, що зниження тютюнопаління серед жінок відбувається "дуже повільно" і в європейському регіоні показник споживання тютюну набагато вищий в порівнянні з іншими регіонами, тому не буде досягнуто запланованої мети зниження вживання тютюну на 30% серед жінок.

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Чобану зазначає, що більше 80% країн європейського регіону домагаються зниження вживання тютюну, і Україна - одна з них. "Станом на 2019 рік найвищий рівень зареєстрований в Сербії, а найнижчий – в Туркменістані. Україна посередині за цим показником", - додала вона.

На презентації зазначалось, що 85 тисяч українців щороку помирають від хворіб, спричинених палінням.

Як повідомляв УНІАН, за даними ВООЗ, вживання електронних сигарет серед підлітків набагато вища, ніж серед дорослого населення.

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Автор: Надя Пришляк