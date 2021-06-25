Рішення можуть прийняти вже у кінці червня.

Міністерство охорони здоров'я планує рекомендувати вакцинувати від коронавірусу українських підлітків. Це пов'язано з поширенням варіанту коронавірусу "Дельта".

Про це розповів головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, пише Суспільне.

За попередніми даними, цей штам може швидко вражати молодь.

"Вакцина, яка зараз є в Україні, рекомендована для громадян віком від 18 років, однак на кінець місяця вже заплановане засідання Національно-технічної групи експертів з питань імунізації, яка буде розглядати питання зміщення цих вікових норм до більш ранніх, оскільки вже ми отримали дані, що молоді люди переносять доволі непогано цю вакцину. Найближчим часом це може бути рекомендовано", - розповів Кузін.

Читайте такожВ Україні смертність досягла піку за останні три роки: від чого помирають українціВін відзначив, що наразі немає даних щодо ефективності всіх вакцин проти цього штаму.

Лише відомо, що вакцина Pfizer захищає від "Дельти" на 90-91%.

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Автор: Людмила Жерновська