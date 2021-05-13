26 тисяч доз зарезервовані для другої дози пацієнтам, які щепилися з 24 лютого.

Пункти щеплень в Україні використали майже всю вакцину AstraZeneca, призначену для першої дози.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби МОЗ у Facebook.

Водночас 26 тисяч зарезервовані для другої дози пацієнтам, які щепилися з 24 лютого.

Читайте такожУ НАН розповіли, чи є загроза спалаху небезпечного "чорного грибка" в УкраїніВакцина закінчилась у: Вінницькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях та Києві.

Вакцинація першою дозою в пунктах щеплень цих областей відновиться після отримання нової партії вакцини.

Наразі мобільні бригади вакцинують медиків, працівників медзакладів, літніх людей і персонал спеціалізованих інтернатів препаратами Sinovac (CoronaVac) і Pfizer (Comirnaty).

Цими ж препаратами вакцинують рятувальників, патрульних, військовослужбовців, прикордонників, священників, соцпрацівників, українських спортсменів, котрі їдуть на Олімпіаду в Токіо, й освітян, залучених до проведення ЗНО.

Вакцинація в Україні

З початку кампанії станом на 12 травня в Україні першу дозу вакцини від коронавірусу отримали 901 105 людей, дві дози – 3828 осіб (дві людини отримали першу дозу закордоном).

Україна отримала 1,2 мільйона доз вакцини компанії Sinovac, 500 тисяч доз вакцини AstraZeneca/Covishield через прямі закупівлі. У рамках СOVAX – 367 тисяч вакцин від AstraZeneca-SKBio та 117 тисяч доз Comirnaty/Pfizer.

До кінця травня чекають ще на 705 тисяч доз вакцини в рамках COVAX. Ще близько 500 тисяч доз Pfizer за прямими контрактами повинні прибути в Україну у травні-червні.

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Автор: Яна Ставська