Захворіли 244 дитини та 57 медпрацівників.

5 372 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 9 травня 2021 року. Зокрема, захворіли 244 дитини та 57 медпрацівників.

Про це у Facebook повідомив голова МОЗ Максим Степанов.

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Також за минулу добу

госпіталізовано – 2 599 осіб;

летальних випадків – 193;

одужало – 9 181 особа;

здійснено тестувань за добу – 46 516 (зокрема методом ПЛР – 21 796, методом ІФА – 4 859, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 19 861).

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 2 119 510 осіб;

одужало – 1 759 751 особа;

летальних випадків – 46 393;

проведено ПЛР-тестувань – 9 655 779.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (798), Донецькій (401), Харківській (361), Одеській (342) та Львівській (329) областях.

4 843 людини щеплено проти COVID-19 за добу 8 травня 2021 року в Україні.

862 641 людину щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 862 639 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 446 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:

м. Київ – 255 випадків/ 360 щеплень;

Вінницька область – 73 випадки/ 60 щеплень;

Волинська область – 82 випадки/ 102 щеплення;

Дніпропетровська область – 798 випадків/ 510 щеплень;

Донецька область – 401 випадок/ 0 щеплень;

Житомирська область – 191 випадок/ 51 щеплення;

Закарпатська – 37 випадків/ 30 щеплень;

Запорізька область – 111 випадків/ 53 щеплення;

Івано-Франківська область – 83 випадки/ 120 щеплень;

Київська область – 210 випадків/ 225 щеплень;

Кіровоградська область – 150 випадків/ 289 щеплень;

Луганська область – 54 випадки/ 86 щеплень;

Львівська область – 329 випадків/ 814 щеплень;

Миколаївська область – 253 випадки/ 303 щеплення;

Одеська область – 342 випадки/ 298 щеплень;

Полтавська область – 147 випадків/ 164 щеплення;

Рівненська область – 142 випадки/ 50 щеплень;

Сумська область – 225 випадків/ 40 щеплень;

Тернопільська область – 227 випадків/ 160 щеплень;

Харківська область – 361 випадок/ 55 щеплень;

Херсонська область – 154 випадки/ 540 щеплень;

Хмельницька область – 227 випадків/ 10 щеплень;

Черкаська область – 152 випадки/ 226 щеплень;

Чернівецька область – 69 випадків/ 117 щеплень;

Чернігівська область – 299 випадків/ 180 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Щеплення проводилось 76 мобільними бригадами з імунізації та 367 пунктами щеплення.

Станом на 8 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 527 949 людей.

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Автор: Олена Коваленко