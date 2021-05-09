5 372 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 9 травня 2021 року. Зокрема, захворіли 244 дитини та 57 медпрацівників.
Про це у Facebook повідомив голова МОЗ Максим Степанов.
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Також за минулу добу
госпіталізовано – 2 599 осіб;
летальних випадків – 193;
одужало – 9 181 особа;
здійснено тестувань за добу – 46 516 (зокрема методом ПЛР – 21 796, методом ІФА – 4 859, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 19 861).
За весь час пандемії в Україні
захворіло – 2 119 510 осіб;
одужало – 1 759 751 особа;
летальних випадків – 46 393;
проведено ПЛР-тестувань – 9 655 779.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (798), Донецькій (401), Харківській (361), Одеській (342) та Львівській (329) областях.
4 843 людини щеплено проти COVID-19 за добу 8 травня 2021 року в Україні.
862 641 людину щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 862 639 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 446 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).
Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:
м. Київ – 255 випадків/ 360 щеплень;
Вінницька область – 73 випадки/ 60 щеплень;
Волинська область – 82 випадки/ 102 щеплення;
Дніпропетровська область – 798 випадків/ 510 щеплень;
Донецька область – 401 випадок/ 0 щеплень;
Житомирська область – 191 випадок/ 51 щеплення;
Закарпатська – 37 випадків/ 30 щеплень;
Запорізька область – 111 випадків/ 53 щеплення;
Івано-Франківська область – 83 випадки/ 120 щеплень;
Київська область – 210 випадків/ 225 щеплень;
Кіровоградська область – 150 випадків/ 289 щеплень;
Луганська область – 54 випадки/ 86 щеплень;
Львівська область – 329 випадків/ 814 щеплень;
Миколаївська область – 253 випадки/ 303 щеплення;
Одеська область – 342 випадки/ 298 щеплень;
Полтавська область – 147 випадків/ 164 щеплення;
Рівненська область – 142 випадки/ 50 щеплень;
Сумська область – 225 випадків/ 40 щеплень;
Тернопільська область – 227 випадків/ 160 щеплень;
Харківська область – 361 випадок/ 55 щеплень;
Херсонська область – 154 випадки/ 540 щеплень;
Хмельницька область – 227 випадків/ 10 щеплень;
Черкаська область – 152 випадки/ 226 щеплень;
Чернівецька область – 69 випадків/ 117 щеплень;
Чернігівська область – 299 випадків/ 180 щеплень.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Щеплення проводилось 76 мобільними бригадами з імунізації та 367 пунктами щеплення.
Станом на 8 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 527 949 людей.
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