Сьогодні вакцина Oxford-AstraZeneca була схвалена для використання у Великій Британії.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов обговорив з представниками британської компанії AstraZeneca терміни та логістику постачання вакцини від COVID-19 в Україну.

Як повідомляє прес-служба МОЗ, Степанов провів переговори з виконавчим директором з міжнародних та урядових питань компанії AstraZeneca Алеком ван Гелдером.

Також були обговорені передконтрактні умови.

"Протягом декількох місяців МОЗ України налагоджує активну та ефективну комунікацію з головним офісом компанії AstraZeneca. Сьогодні ми вже обговорили логістику та терміни поставки вакцин від COVID-19 компанії AstraZeneca в Україну. Наша держава повністю готова до прийому вакцин, у нас повністю розроблено план вакцинації населення", - прокоментував міністр.

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У міністерстві зазначають, що сьогодні вакцина Oxford-AstraZeneca була схвалена для використання у Великій Британії. Перші щеплення жителям країни будуть проведені вже наступного понеділка, 4 січня.

Зі свого боку, виконавчий директор з міжнародних та урядових питань компанії AstraZeneca наголосив на готовності до активної співпраці з Україною. "Ми дякуємо Міністерству охорони здоров’я України за послідовність та відкритість. Наразі ми будемо опрацьовувати варіанти поставки вакцин в Україну в найближчі терміни", - сказав ван Гелдер.

У МОЗ нагадали, що сьогодні через підприємство "Медичні закупівлі України", яке було визначено оператором вакцин, укладено договір на поставку 1 млн 913 тис. доз китайської вакцини від COVID-19 виробництва компанії Sinovac Biotech.

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У березні очікується поставка в Україну першої партії з 8 млн доз вакцини у рамках ініціативи COVAX. Цих доз вистачить на вакцинацію 4 млн людей, бо одній людині треба вводити дві дози. Першочергово вакцинуватимуть медиків, людей похилого віку та тяжкохворих.

24 грудня Степанов заявив, що МОЗ відпрацьовує план щодо збільшення квоти вакцин в рамках глобальної ініціативи COVAX з 8 млн до 16 млн доз.

22 грудня оперативний штаб Міністерства охорони здоров’я з вакцинокерованих інфекцій затвердив план імунізації населення від COVID-19. Мета цього плану - протягом 2021-2022 років охопити вакцинацією від COVID-19 щонайменше 50 % населення України (20 млн осіб).

Сьогодні, 30 грудня, Україна підписала контракт з китайською компанією Sinovac про постачання 1,9 млн доз вакцини від COVID-19. Йдеться про закупівлю 1 млн 913 тис. 316 доз за ціною 504 грн за дозу. На січень наступного року планується отримання дозволу на застосування препарату в Китаї та інших країнах, також вакцина буде подана на прекваліфікацію до ВООЗ у лютому 2021 року.

Договір щодо постачання на територію нашої держави підписано з українським фармацевтичним підприємством АТ «Лекхім», яке, за офіційним підтвердженням компанії Sinovac Biotech, є єдиним уповноваженим представником виробника вакцини в Україні.

За умовами договору, перша партія вакцини в кількості 700 тисяч доз буде поставлена в Україну протягом 30 днів після офіційної реєстрації в Китаї, або одним з компетентних органів Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, Швейцарської Конфедерації, Японії, Австралії, Канади, Ізраїлю, Індії, Мексики, Бразилії, або за централізованою процедурою компетентним органом Європейського Союзу.

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Автор: Інна Андаліцька