Президент Володимир Зеленський заявив, що українська влада активізує переговори зі світовими фармацевтичними компаніями та урядами країн, щоб пришвидшити постачання в Україну якісної, перевіреної вакцини проти COVID-19.
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Про це Зеленський заявив, спілкуючись з представниками ЗМІ під час робочої поїздки до Запорізької області, повідомляє прес-служба Офісу президента.
«МОЗ постійно веде перемовини з багатьма західними партнерами: і Moderna, і AstraZeneca, і з китайськими, і європейськими виробниками щодо постачання вакцини», – зазначив глава держави.
За його словами, спочатку Україна повинна була отримати безкоштовну вакцину від коронавірусу в обсязі 8 млн доз у другому-третьому кварталах наступного року. Нині ж першу партію очікують наприкінці першого кварталу.
«Треба зробити все, щоб пришвидшити цей процес надання вакцини. Я розмовляю з лідерами країн ЄС і не тільки ЄС, щоб ми могли прискорити постачання якісної, перевіреної вакцини», – сказав Зеленський.
Президент повідомив, що нині ведуться переговори з Індією, Великою Британією, Францією та багатьма іншими країнами. Зокрема, кілька днів тому Зеленський мав розмову з французьким колегою Еммануелем Макроном, під час якої також порушував питання отримання Україною першої партії вакцини вже в кінці січня – середині лютого.
Глава держави також наголосив, що безкоштовне щеплення буде передбачено для тих верств населення, які потрапляють у зону ризику: медиків, військових, соціальних працівників, поліцейських тощо.
Вакцина від коронавірусу: коли буде в Україні
- У березні очікується поставка в Україну першої партії з 8 млн доз вакцини у рамках ініціативи COVAX. Цих доз вистачить на вакцинацію 4 млн людей, бо одній людині треба вводити дві дози. Першочергово вакцинуватимуть медиків, людей похилого віку та тяжкохворих.
- Сьогодні, 24 грудня, глава МОЗ Максим Степанов заявив, що Міністерство охорони здоров'я відпрацьовує план щодо збільшення квоти вакцин в рамках глобальної ініціативи COVAX з 8 млн до 16 млн доз.
- 22 грудня оперативний штаб Міністерства охорони здоров’я з вакцинокерованих інфекцій затвердив план імунізації населення від COVID-19. Мета цього плану - протягом 2021-2022 років охопити вакцинацією від COVID-19 щонайменше 50 % населення України (20 млн осіб).
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