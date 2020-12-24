Зараз ведуться переговори з Індією, Великою Британією, Францією та багатьма іншими країнами, з виробниками вакцин Moderna і AstraZeneca, а також китайськими і європейськими виробниками.

Президент Володимир Зеленський заявив, що українська влада активізує переговори зі світовими фармацевтичними компаніями та урядами країн, щоб пришвидшити постачання в Україну якісної, перевіреної вакцини проти COVID-19.

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Про це Зеленський заявив, спілкуючись з представниками ЗМІ під час робочої поїздки до Запорізької області, повідомляє прес-служба Офісу президента.

«МОЗ постійно веде перемовини з багатьма західними партнерами: і Moderna, і AstraZeneca, і з китайськими, і європейськими виробниками щодо постачання вакцини», – зазначив глава держави.

За його словами, спочатку Україна повинна була отримати безкоштовну вакцину від коронавірусу в обсязі 8 млн доз у другому-третьому кварталах наступного року. Нині ж першу партію очікують наприкінці першого кварталу.

«Треба зробити все, щоб пришвидшити цей процес надання вакцини. Я розмовляю з лідерами країн ЄС і не тільки ЄС, щоб ми могли прискорити постачання якісної, перевіреної вакцини», – сказав Зеленський.

Президент повідомив, що нині ведуться переговори з Індією, Великою Британією, Францією та багатьма іншими країнами. Зокрема, кілька днів тому Зеленський мав розмову з французьким колегою Еммануелем Макроном, під час якої також порушував питання отримання Україною першої партії вакцини вже в кінці січня – середині лютого.

Глава держави також наголосив, що безкоштовне щеплення буде передбачено для тих верств населення, які потрапляють у зону ризику: медиків, військових, соціальних працівників, поліцейських тощо.

Вакцина від коронавірусу: коли буде в Україні

У березні очікується поставка в Україну першої партії з 8 млн доз вакцини у рамках ініціативи COVAX. Цих доз вистачить на вакцинацію 4 млн людей, бо одній людині треба вводити дві дози. Першочергово вакцинуватимуть медиків, людей похилого віку та тяжкохворих.

Сьогодні, 24 грудня, глава МОЗ Максим Степанов заявив, що Міністерство охорони здоров'я відпрацьовує план щодо збільшення квоти вакцин в рамках глобальної ініціативи COVAX з 8 млн до 16 млн доз.

22 грудня оперативний штаб Міністерства охорони здоров’я з вакцинокерованих інфекцій затвердив план імунізації населення від COVID-19. Мета цього плану - протягом 2021-2022 років охопити вакцинацією від COVID-19 щонайменше 50 % населення України (20 млн осіб).

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Автор: Костянтин Гончаров