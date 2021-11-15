Рішення прийнято за результатами засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Вінницька область з четверга, 18 листопада, переходить у "червону" зону епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов за результатами засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"За результатами засідання Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 18 листопада 2021 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки на території Вінницької області", - зазначив він.

Читайте такожУ "Дії" з'явився сертифікат про одужання від COVID-19 (фото)Немчінов нагадав, що "червоний" рівень епіднебезпеки передбачає ряд обмежень, які запроваджуються в регіонах, а саме забороняється робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів, проведення масових заходів тощо. Обмеження не діятимуть, якщо 100% працівників та відвідувачів закладів (заходів) вакциновані. Також для повністю вакцинованих громадян не діятимуть обмеження, встановлені для міжрегіонального транспортного сполучення.

Як повідомляв УНІАН, на сьогодні показники "жовтої" зони епідемічної небезпеки мають лише дві області України - Кіровоградська та Тернопільська. Показники "помаранчевої" зони епіднебезпеки мають п'ять областей: Вінницька, Закарпатська, Полтавська, Харківська та Чернівецька.

Показники у решті областей відповідають "червоній" зоні.

Автор: Леся Лещенко