Вінницька область перейде в "червону" зону вже цього тижня /фото УНІАН

Вінницька область з четверга, 18 листопада, переходить у "червону" зону епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов за результатами засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"За результатами засідання Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 18 листопада 2021 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки на території Вінницької області", - зазначив він.

Читайте такожУ "Дії" з'явився сертифікат про одужання від COVID-19 (фото)Немчінов нагадав, що "червоний" рівень епіднебезпеки передбачає ряд обмежень, які запроваджуються в регіонах, а саме забороняється робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів, проведення масових заходів тощо. Обмеження не діятимуть, якщо 100% працівників та відвідувачів закладів (заходів) вакциновані. Також для повністю вакцинованих громадян не діятимуть обмеження, встановлені для міжрегіонального транспортного сполучення.

Обмеження, які діють в червоній зоні карантину / інфографіка УНІАН

Як повідомляв УНІАН, на сьогодні показники "жовтої" зони епідемічної небезпеки мають лише дві області України - Кіровоградська та Тернопільська. Показники "помаранчевої" зони епіднебезпеки мають п'ять областей: Вінницька, Закарпатська, Полтавська, Харківська та Чернівецька.

Показники у решті областей відповідають "червоній" зоні.

Автор: Леся Лещенко