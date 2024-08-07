Гострий інфаркт міокарда: як отримати допомогу вчасно та безоплатно

Інфаркт міокарда – найпоширеніша хвороба серця, яка може викликати його зупинку. Тому надважливо – швидко надати пацієнту медичну допомогу. При цьому, в межах Програми медичних гарантій, платити за це не треба.

Інфаркт міокарда – це найпоширеніша хвороба серця. Якщо точніше – це крайній ступінь ішемічної хвороби, під час якого відбувається пошкодження та некроз певних ділянок серця через недостатнє кровопостачання. Що найважливіше пам’ятати – це гострий стан, у якому людині потрібна невідкладна медична допомога. Адже інфаркт викликає незворотні зміни в серцевому м’язі та може спричинити зупинку серця.

VoxCheck за підтримки проєкту USAID "Підтримка реформи охорони здоров’я" продовжує роз’яснювати пацієнтам, як діє державна Програма медичних гарантій. Які безоплатні медичні послуги вона передбачає в пакеті "Медична допомога при гострому інфаркті" та де їх отримати. А також, як діяти пацієнтам, якщо їхні права порушуються.

Як розпізнати інфаркт: головні симптоми

Якщо серцевий напад триває понад 15-20 хвилин, він може перерости в інфаркт. Частина м’яза, до якої припиняє надходити кров, починає відмирати вже через 20-40 хвилин, тому при інфаркті потрібно відразу викликати швидку допомогу.

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Симптоми інфаркту такі:

біль за грудиною постійний та стає інтенсивнішим;

біль хвилеподібно повторюється у стані спокою;

біль поширюється у ліве плече, ліву руку, нижню щелепу;

виникає різка слабкість, відчуття страху;

частішає пульс;

різко коливається артеріальний тиск.

При наявності хоча б одного з цих симптомів необхідно звертатися по допомогу. До прибуття швидкої, якщо сталася зупинка серця, потрібно проводити зовнішній масаж серця. Якщо людина у свідомості, рекомендують:

сісти або лягти, піднявши верхню частину тіла;

прийняти таблетку аспірину та нітрогліцерину, якщо тиск підвищений та немає протипоказань;

звільнити грудну клітину, щоб ніщо не стискало та не заважало диханню;

відкрити вікна для провітрювання приміщення.

Як отримати допомогу: маршрут пацієнта

У межах Програми медичних гарантій безоплатно отримати допомогу при інфаркті можна у 77 медичних закладах, які законтрактовані з Національною службою здоровʼя. Це заклади, які мають все необхідне для надання якісного та своєчасного лікування – фахових лікарів та спеціальне обладнання.

Оскільки інфаркт міокарда – це гострий стан, щоб отримати допомогу за Програмою медичних гарантій, направлення від лікаря непотрібне. Однак важливо якнайшвидше зателефонувати у "швидку": бригади екстреної медичної допомоги знають, як працювати в таких невідкладних випадках. Вони доправлять пацієнта в заклад, який має договір з Національною службою здоров’я України (НСЗУ). Безоплатною допомога для пацієнта буде також у випадку самозвернення в лікарню та при переведенні з іншого медзакладу.

Ще один важливий момент: при зверненні на 103 необхідно максимально точно описати стан пацієнта, вказати точний час від початку нападу болю в грудях та його тривалість. Це допоможе встановити попередній діагноз, підтвердити або виключити інфаркт міокарда.

Адресу та контакти найближчих медзакладів, які мають відповідний договір з НСЗУ, можна дізнатися в контакт-центрі за номером 16-77 або за допомогою дашборда "Укладені договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій".

Безоплатні медичні послуги

У межах пакету "Медична допомога при гострому інфаркті міокарда" пацієнту повинні безоплатно провести усі необхідні діагностичні обстеження та терапію, цілодобово моніторити його стан, забезпечити ліками та харчуванням. Повний перелік медичних послуг можна знайти на сайті НСЗУ. З них основні – такі:

діагностика (КТ, МРТ, ангіографія, ЕКГ, ЕХО-КГ, рентген, лабораторні дослідження);

лікування гострого інфаркту міокарда, зокрема, катетеризація коронарних артерій серця з відновленням кровотоку;

проведення стентування (за потреби);

цілодобовий моніторинг стану пацієнта в реанімації;

знеболення на всіх етапах діагностики та лікування;

забезпечення компонентами та препаратами крові;

медична реабілітація в гострому періоді;

лікарські засоби з Національного переліку основних лікарських засобів та витратні матеріали;

харчування в стаціонарних умовах.

При цьому, потрібно пам’ятати, що стенти Програма медичних гарантій не покриває: медзаклади отримують їх шляхом централізованих закупівель МОЗ.

Що робити при порушенні прав пацієнтів

На жаль, іноді пацієнтам доводиться ще відстоювати свої права. Приміром, у грудні 2023 року до Дніпропетровського обласного центру діагностики та лікування доправили чоловіка з обширним інфарктом. З першого дня перебування в медзакладі дружина пацієнта купувала ліки та все для догляду за хворим. Пізніше вона надіслала скаргу до НСЗУ, до якої додала всі списки ліків, які довелося купувати, та чеки. Після розгляду скарги всі кошти за лікарські засоби та витратні матеріали медзаклад повернув.

"Лікування гострого інфаркту міокарда – одна з пріоритетних послуг у Програмі медичних гарантій, і це не дарма. Ціна помилки при наданні медичної допомоги в цьому випадку дуже висока, адже від її швидкості та якості залежить життя пацієнта. Тому НСЗУ ставиться особливо уважно до медзакладів, які мають договір за пакетом "Медична допомога при гострому інфаркті міокарда", та до скарг пацієнтів на них. Вимоги НСЗУ до законтрактованих лікарень прописані чітко, щоб пацієнт міг отримати безоплатно повний спектр необхідної допомоги – від обстеження до реабілітації в гострому стані. За надання допомоги медзакладам заплатить НСЗУ: 25 тисяч гривень – без проведення стентування, майже 44 тисячі гривень – зі стентуванням", – говорить голова НСЗУ Наталія Гусак.

Станом на зараз (від початку 2023-го року) НСЗУ отримала 21 скаргу на медзаклади, які надають допомогу при лікуванні інфаркту. Найбільше скарг у Дніпропетровській, Київській та Львівській областях (по три).

Якщо пацієнту відмовляють в наданні медичної допомоги, яка передбачена Пакетом медичних гарантій, надають її не в повному обсязі чи вимагають за неї гроші, варто звернутися зі скаргою до головного лікаря. Якщо так вирішити проблему не вдається – до місцевого департаменту охорони здоровʼя. Якщо і це не допоможе – варто скаржитися до НСЗУ.

Як подати скаргу в НСЗУ

Подати скаргу до НСЗУ можна кількома способами:

Залишити через електронну форму на сайті НСЗУ в розділі "Громадянам": За безплатним номером контакт-центру 16-77. Оператор гарячої лінії зафіксує скаргу та допоможе оформити звернення. Надіслати офіційний лист на електронну пошту: info@nszu.gov.ua. Надіслати лист на поштову адресу НСЗУ: проспект Степана Бандери, 19, м. Київ, 04073. Написати звернення на особистому прийомі громадян.

Що потрібно вказати у скарзі:

ПІБ, дата народження пацієнта. Дата події, що стала причиною скарги. Назва лікарні. Посада, ПІБ людини, яка вимагала оплату за медичні послуги, ліки чи інші матеріали, відмовлялася надати послугу чи іншим чином порушувала права пацієнта. Детальний опис ситуації, що сталася. Сума коштів, яку довелось витратити, або яку вимагали. За наявності – копії чеків на ліки чи медичні послуги. Контакти для зв’язку: номер мобільного чи стаціонарного телефону, електронну адресу, поштову адресу.

Аби скарга мала позитивний результат, важливо надати якомога більше фактів та доказів вимагання коштів (чеки, фото чи відео, імена медпрацівників). Це допоможе встановити факт вимагання та повернути кошти пацієнту.

Скарги – це не лише відстоювання власних прав, але і прав усіх інших пацієнтів та підвищення прозорості системи охорони здоров’я загалом. Корупція в медицині спричиняє нерівність у наданні послуг та зниження ефективності медичної допомоги. У контексті таких гострих станів, як інфаркт міокарда чи мозковий інсульт, своєчасна та кваліфікована медична допомога є ключовою для збереження не лише здоровʼя, а й життя пацієнта. Тому особливо важливо, щоб кошти від НСЗУ отримували саме ті медичні заклади, які здатні таку допомогу забезпечити.

Тетяна Стежар