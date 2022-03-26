МОЗ має розробити зміни до встановлення карантину у зв’язку з воєнним станом.

З 27 березня "червоний" рівень епіднебезпеки у зв'язку з поширенням COVID-19 скасовується у Закарпатській, Івано-Франківській, Луганській, Рівненській та Хмельницькій областях.

Як повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов у своєму Telegram-каналі, відповідне рішення ухвалено за результатами позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"За результатами Державна комісія вирішила скасувати з 00 години 00 хвилин 27 березня "червоний" рівень епідемічної небезпеки на території Закарпатської, Івано-Франківської, Луганської, Рівненської та Хмельницької областей", - зазначив він.

За словами Немчінова, комісія доручила Міністерству охорони здоров'я забезпечити розробку змін до постанови Кабміну про встановлення карантину щодо особливостей застосування обмежувальних протиепідемічних заходів на території регіонів у зв'язку з введенням з 24 лютого воєнного стану в Україні.

Як повідомляв УНІАН, в Україні почнуть виробляти генеричну версію протиковідного препарату Paxlovid від компанії Pfizer. Відповідний конкурс на ліцензію виграла фармацевтична компанія "Дарниця".

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