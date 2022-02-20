В нашій країні у суботу COVID-19 "вклав до лікарень" понад 3 тисячі громадян.

Упродовж суботи, 19 лютого, коронавірус COVID-19 в Україні діагностували у 17 448 осіб, серед захворілих були 1 473 дітей та 142 медики.

Коронавірус в Україні за добу "вклав до лікарень" 3 172 громадян, йдеться в Telegram-каналі МОЗ України.

У міністерстві додали, що у суботу від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 152 особи. Також стало відомо про одужання 11 963 українців.

Коронавірус в Україні – статистика станом на 20 лютого:

Усього захворіли – 4 720 771 особа;

Усього одужали – 3 938 459 осіб;

Усього померли 104 518 українців;

Загальна кількість зроблених ПЛР-тестів – 19 373 373.

В Україні на вихідних традиційно виявляють менше хворих на COVID-19, аніж у будні дні.

Нагадаємо, коронавірус в Україні 19 лютого діагностовано у 31 125 осіб, зокрема, у 765 дітей та 2 611 дітей. За добу були госпіталізовані 3 208 осіб, померли 260 захворілих, а одужали – 30 487.

Пандемія COVID-19 стартувала у березні 2020 року, у тому ж місяці в Україні розпочався карантин. Пізніше низка компаній розробили вакцини від вірусу. В Україні вакцинація розпочалася в останні дні лютого 2021-го.

Записатися на вакцинацію в Україні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ – 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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