З коронавірусною хворобою учора госпіталізували понад 2,2 тис. осіб, померли – 142.

Минулої доби в Україні виявлено 16 тис. 993 хворих на COVID-19, зокрема, захворіли 1 тис. 447 дітей та 252 медпрацівники.

Про це у Facebook повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

З коронавірусною хворобою учора госпіталізували 2 тис. 270 осіб, померли – 142, одужали – 9 тис. 338 осіб.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 4 млн 542 тис. 693 особи; одужали - 3 млн 788 тис. 395 осіб; померли – 102 тис. 950. Зроблено 18 млн 060 тис. 801 ПЛР-тестування.

Щеплення від COVID-19 в Україні

В Україні вчора майже 19 тис. громадян отримали щеплення від COVID-9.

Зазначається, що вчора від COVID-19 щеплення отримали 18 тис. 938 людей. Першу дозу введено 5 тис. 658 особам, другу дозу – 8 тис. 981, додаткову дозу отримали 95 осіб, бустерну – 4 тис. 204.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплені 15 млн 577 тис. 694 людини, з них отримали дві дози вакцини – 14 млн 958 тис. 214, додаткову дозу – 23 тис. 748, бустерну – 567 тис. 242 людей.

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