На розробку клінічних протоколів та реєстрації препаратів знадобиться ще півроку-рік після ухвалення закону.

У Міністерстві охорони здоров’я України підтримують легалізацію препаратів, які виготовлені на основі медичного канабісу. Про це в ефірі інформаційного телемарафону повідомив заступник міністра охорони здоров'я – головний державний санлікар України Ігор Кузін.

"З боку Міністерства охорони здоров’я ми, безумовно, підтримуємо таку законодавчу ініціативу", - зазначив він.

За словами Кузіна, законопроект, який наразі перебуває на розгляді у парламенті, дозволяє використовувати в медичних цілях препарати, які були виготовлені з медичного канабісу. Він наголосив, що багато країн вже ухвалили відповідні зміни до законодавства.

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"Це не означає, що канабіс буде використовуватися для рекреаційних цілей. Це означає, що через певні регуляції буде дозволено використовувати препарати медичних конопель саме при лікуванні пацієнтів… Мова йде виключно про медичне застосування", - сказав санлікар.

Зокрема, йдеться про лікування людей, які мають хронічний біль, неврологічні розлади та психічні розлади. Кузін уточнив, що медичний канабіс використовуватиметься за наявності доказової бази щодо ефективності його використання. Він підкреслив, що відповідні препарати продаватимуть за рецептами.

За словами посадовця, ще необхідно розробити клінічні протоколи щодо дозування та конкретних випадків використання таких ліків. Для цього необхідно близько шести місяців. Крім того, препарати мають пройти реєстрацію в Україні.

"Міністерство охорони здоров’я надало позитивну оцінку цьому законопроекту. Тому ми очікуємо, що він найближчим часом може бути винесений в зал Верховної Ради і там прийнятий", - додав Кузін.

Він зауважив, що, враховуючи вищезгадані процедури щодо розробки клінічних протоколів та реєстрації препаратів, реалізація цього законопроекту може відбутися за півроку-рік після його ухвалення.

Проблема легалізації канабісу

Цьогоріч тема легалізації ліків на основі медичного канабісу вийшла за межі кола пацієнтів із тяжкими захворюваннями, яких в Україні кілька мільйонів. Відтепер ця тема стосується й решти українців, як військових, так і цивільних, які страждають через завдані війною травми. Зокрема, ці люди страждають від фантомних болів та посттравматичного стресового розладу.

Наразі на розгляді у Верховній Раді перебуває урядовий законопроект №7457 "Про легалізацію медичного канабісу", його вже підтримав профільний комітет парламенту.

На підтримку легалізації медичного канабісу висловився й президент України Володимир Зеленський, він закликав парламент ухвалити відповідний законопроект.

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