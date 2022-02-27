Міністр охорони здоров'я України заявив, що в Україні щодня від куль Росії гинуть медики.

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко закликав Всесвітню організацію охорони здоров’я (ВООЗ) припинити співпрацю з Росією за напад на Україну.

На своїй сторінці у Facebook Ляшко наголосив, що Росія розгорнула в Україні терористичні дії проти мирного населення та медиків з особливою жорстокістю та цинізмом, порушуючи всі норми міжнародного права.

"Російські окупанти обстрілюють лікарні, машини екстреної медичної допомоги, дитячі будинки та мирне населення! У нас щодня гинуть медичні працівники від дій терористів під час виконання своїх професійних обов'язків - порятунку людських життів", - зазначив голова МОЗ.

Ляшко наголосив, що нині Україна замість пошуку лікарських засобів чи обладнання для лікарень вимушена шукати бронежилети та каски для медиків; через агресію РФ наші діти народжуються у бомбосховищах.

"Лікарі щохвилини борються за життя своїх пацієнтів, ми оперуємо, вдумайтесь, лише 7 річну дитину від вогнепального поранення. Медичні працівники сьогодні на передовій боротьби із ворогом, разом із нашими військовими, вони ціною власного життя боронять Україну!", - зазначив він.

Очільник МОЗ зауважив, що екстрена медична допомога виїжджає на кожен виклик, але, на жаль, не всі доїжджають та повертаються.

"Розстріл медиків - це злочин проти людства і за кожен факт, який ми ретельно документуємо відповідальні рано чи пізно понесуть справедливе покарання. Я закликаю ВООЗ використати усі свої важелі і припинити будь-яку співпрацю та обмін інформацією із ворогами людства - Російською Федерацією. Я закликаю інші агенції ООН, які опікуються гуманітарними справами перенести свої регіональні представництва з Москви – не може країна одночасно вести криваву війну і впливати на регіональну європейську політику в гуманітарній площині", - висловився Віктор Ляшко.

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