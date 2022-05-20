У нараді візьмуть участь консультанти з інфекційних ризиків, здатних становити загрозу для глобальної охорони здоров'я.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) збирається провести екстрену нараду для обговорення мавпячої віспи: зареєстровано понад 100 хворих осіб.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

У нараді візьме участь група STAG-IH, яка консультує ВООЗ з інфекційних ризиків, що можуть становити загрозу для глобальної охорони здоров'я. До неї належать науковці з усього світу під головуванням професора епідеміології Лондонської школи гігієни та тропічної медицини Девіда Хейманна.

Раніше сьогодні представник ВООЗ повідомив на брифінгу для преси в Женеві, що ведеться робота над обміном інформацією та організацією технічних нарад щодо спалаху віспи мавп.

Мавпяча віспа: що відомо

Згідно з інформацією на офіційному сайті ВООЗ, вперше організацію було проінформовано про нове захворювання 7 травня - тоді до Великобританії приїхав чоловік, заражений віспою. З того моменту нові випадки захворювання почали фіксувати й в інших країнах.

УНІАН розповідав, чим страшна мавпяча віспа і яка ситуація з нею на цей час.

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