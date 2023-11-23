Усі основні обстеження робитиме лікар "первинки", розповіли в МОЗ.

Міністерство охорони здоров'я прийняло єдиний порядок медичного огляду для отримання довідки при зарахуванні дитини до закладу освіти, або направлення до закладу оздоровлення та відпочинку. Тепер усі базові обстеження дитина може пройти у сімейного лікаря.

Як пояснили в МОЗ, до такого рішення їх підштовхнули проблеми з отриманням таких довідок, пов'язані з необхідністю планувати візити до кількох лікарів та отримувати довідки різної форми. До того ж, це створювало суттєве навантаження на медичну систему.

У міністерстві зазначають, що обстеження лікарем "первинки" включає збір анамнезу, повне фізикальне обстеження, перевірку наявності ознак гострої хвороби або хронічних станів, а також вимір зросту та маси тіла, дослідження гостроти зору, слуху (шепітна мова), постави та плантографії. Усі інші обстеження, клінічні та лабораторні дослідження призначаються за показаннями або за вимогами закладу освіти.

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На основі проведених обстежень сімейний лікар формує узагальнений висновок про стан здоров’я, надає рекомендації щодо фізичної активності та рівня фізичного навантаження, рекомендації щодо додаткових обстежень, лікування (за наявності показань), профілактичних щеплень, режиму харчування дитини тощо.

При цьому наголошується, що для отримання довідки дитина має отримати усі щеплення згідно з Національним календарем профілактичних щеплень.

"Медичні огляди для зарахування дитини до дитячого садка або школи є обов’язковими. Медогляди для вступу в інші освітні заклади будуть проводитись лише, якщо це вимагається самим закладом чи умовами вступу", - наголошуть в МОЗ.

Ще одним нововведенням є те, що відтепер за результатами таких медичних оглядів видаватимуть документи єдиного зразка. Довідка видається на підставі даних медогляду дитини, якщо немає медичних протипоказань для її перебування у цьому навчальному закладі.

Медична довідка для навчання - що відомо

Як відомо, перед початком навчання діти, які йдуть у перший клас мають пройти медичний огляд, щоб надати в заклад відповідні довідки.

На сьогодні, щоб отримати медичні довідки, потрібно було звернутися до педіатра або сімейного лікаря за місцем проживання. Саме він мав створити електронне направлення на профілактичний огляд до вузьких спеціалістів та лабораторні аналізи. На основі цих заключень лікар видасть висновок про стан здоров’я дитини.

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