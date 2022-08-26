У компанії відзначили, що розробили і запатентували мРНК-вакцини за десятки років до пандемії коронавірусу.

Фармацевтична компанія Moderna подає до суду на своїх конкурентів - Pfizer і BioNTech через порушення патенту на свій винахід.

У прес-релізі представники Moderna стверджують, що конкуренти компанії фактично вкрали їх розробки і використовували при створенні своїх мРНК-вакцин.

"Ми вважаємо, що Pfizer і BioNTech незаконно скопіювали винаходи Moderna і продовжують використовувати їх без дозволу", - заявив головний юридичний директор Moderna Шеннон Тайм Клінгер.

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Компанія заявила, що подала позови до окружного суду США в штаті Массачусетс і в Німеччині, де знаходиться штаб-квартира BioNTech.

Як зазначає видання Washington Post, позови у патентних справах можуть розглядатися роками. Результат справи поки невідомий, але в Moderna зазначають, що не планують домагатися заборони на виробництво мРНК-вакцин для Pfizer і BioNTech.

Керівництво компанії з Массачусетсу усвідомлює важливість виробництва вакцин і забезпечення ними всіх верств населення. Але вони мають намір внести ясність у справі використання своїх розробок напередодні популяризації мРНК-вакцин.

"Ми подаємо ці позови, щоб захистити інноваційну технологічну платформу мРНК, яку ми розробили, вклавши мільярди доларів у створення і запатентувавши свій винахід за десятки років до пандемії коронавірусу", - заявив виконавчий директор Moderna Стефан бансель.

Як повідомляв УНІАН, у Канаді медики рекомендували збільшити інтервал між дозами COVID-вакцини Pfizer і Moderna.

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