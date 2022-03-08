За словами міністра, створено гарячу лінію, де громадяни можуть подати заявку щодо необхідних ліків.

Міністерство охорони здоров’я дозволило студентам-медикам працювати в аптечній мережі.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час інформаційного телемарафону.

"Сьогодні був підписаний додатковий наказ, який дозволив в аптечній мережі працювати студентам-медикам, які навчаються в медичних училищах та ВНЗ, щоб були працівники в аптеках", - сказав він.

Також Ляшко розповів, що в МОЗ є гаряча лінія 0800 602019, де можна залишити заявку щодо необхідних ліків і людям підкажуть, в якій найближчій аптеці їх можна знайти або зроблять все можливе для доставлення ліків.

Він також нагадав, що на сайті МОЗ є мапа, де відображені всі аптеки, що працюють, на кожен період часу. За його словами, окремим блоком виділені аптеки, в яких наявний інсулін, щоб інсулінозалежні могли його отримати.

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