У міністерстві закликали звернути увагу, що воду з відкритих водойм потрібно використовувати лише для технічних цілей.

Міністерство охорони здоров'я України опублікувало рекомендації щодо дій у разі відсутності водопостачання.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці МОЗ у Facebook.

"Росія розгорнула терористичні дії проти України. Дії окупантів жорстокі та непередбачувані, тому МОЗ продовжує публікувати інструкції, які можуть врятувати життя. Публікуємо інформацію, що робити при неможливості використання питної води з джерел централізованого водопостачання у населених пунктах", - пояснили у міністерстві.

Так, наголосили у МОЗ, потрібно використовувати питну воду з бюветів та інших джерел нецентралізованого водопостачання (колодязів, шахтних криниць), пунктів розливу питної води (в тому числі пересувних) при їх наявності, фасовану бутильовану воду та воду в місткостях для індивідуального користування.

Також у МОЗ закликають зберігати питну воду у закритих місткостях.

"При цьому обов'язково позначити бірками з позначеннями "Вода знезаражена для пиття", "Вода для технічних потреб", "Вода для господарських потреб". Як правило, роблять 2-3-добовий запас", - зазначили у міністерстві.

Крім того, у МОЗ закликали звернути увагу, що воду з відкритих водойм потрібно використовувати лише для технічних цілей.

"Для пиття та приготування їжі воду потрібно кип'ятити. Кип’ятіння є ефективним методом знезаражування води (кип'ятити не менше 10 хвилин від моменту закипання). Але навіть при зберіганні її у чистій і добре закритій місткості термін придатності не перевищує однієї доби", - наголосили у МОЗ.

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