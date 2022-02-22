Найближчим часом логістичний партнер підприємства доставить його до регіональних закладів охорони здоров’я.

Міністерство охорони здоров’я України розподілило у регіони 43 тис. 700 флаконів препарату "Ремдесивір" для лікування пацієнтів із коронавірусною інфекцією.

Про це повідомила прес-служба МОЗ.

Препарат був закуплений ДП "Медзакупівлі України". Найближчим часом логістичний партнер підприємства доставить його до регіональних закладів охорони здоров’я.

У МОЗ нагадали, що лікарський засіб "Ремдесивір" входить до клінічних протоколів з надання медичної допомоги для лікування коронавірусної інфекції і може застосовуватись у випадках, передбачених цими протоколами. Препарат широко застосовується для екстреного використання у США, Японії, Австралії, країнах ЄС (Франція, Іспанія, Хорватія, Румунія та ін.).

Препарат дозволений МОЗ України для лікування пацієнтів з коронавірусною хворобою (COVID-19) згідно з протоколом надання медичної допомоги.

"Ремдесивір" став першим препаратом, який рекомендувала дозволити використовувати в ЄС для боротьби з коронавірусом Європейська асоціація лікарських засобів.

Як повідомляв УНІАН, 10 лютого у МОЗ повідомили, що в Україну доставлено 43 тисячі 711 флаконів препарату "Ремдесивір" (100 мг).

"Ремдесивір" (100 мг) закуповується за кошти державного бюджету. Вартість одного флакону препарату складає 300 гривень. Усього на 43 тис. 711 флаконів було витрачено 13 млн 113 тис. 300 гривень.

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