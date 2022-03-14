Зокрема, йде мова про інсулін для дорослих та дітей.

Уряд ухвалив рішення на період воєнного стану надавати для людей інсулін безкоштовно. Вартість ліків повністю відшкодовуватиме держава.

Про це повідомили 14 березня у Центрі протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України.

З пацієнтів не стягуватимуть жодної плати.

Також у відомстві опублікували перелік аптек у всіх областях, де можна отримати інсулін. Його можна знайти за посиланням.

Зокрема, йде мова про інсулін для дорослих та дітей.

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