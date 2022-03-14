На час воєнного стану інсулін буде безкоштовним / фото PixaBay
Уряд ухвалив рішення на період воєнного стану надавати для людей інсулін безкоштовно. Вартість ліків повністю відшкодовуватиме держава.
Про це повідомили 14 березня у Центрі протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України.
З пацієнтів не стягуватимуть жодної плати.
Також у відомстві опублікували перелік аптек у всіх областях, де можна отримати інсулін. Його можна знайти за посиланням.
Зокрема, йде мова про інсулін для дорослих та дітей.