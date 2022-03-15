Зараз препарати знаходяться на аптечних складах.

Найближчим часом гормональні препарати, зокрема медикаменти з діючою речовиною левотироксин, будуть розвезені в аптеки.

Про це повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

"Через ажіотаж, викликаний російськими військовими діями, українці викупили в аптеках запаси препаратів, призначених для лікування захворювань щитовидної залози, зокрема медикаменти з діючою речовиною левотироксин. МОЗ разом з партнерами та дистриб'юторами працює над відновленням аптечного асортименту ліків для тиреоїдної терапії", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що зараз препарати знаходяться на аптечних складах.

Так, на складах компанії "Оптима-Фарм" є 23,6 тис.упаковок L-тироксину і 8,8 тис. упаковок Еутирокса. На складах компанії Асіно є близько 300 тис.упаковок Еутирокса. Також очікується поставка 217 тис.упаковок різного дозування L-тироксину від компанії "Берлін-Хемі".

У МОЗ підкреслили, що найближчим часом ці препарати будуть розвезені в аптеки.

Війна проти України: