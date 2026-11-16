Який тиск вважають нормальним: з’явилися нові рекомендації

Нові норми ґрунтуються на найновіших наукових даних і технологіях.

Міжнародне товариство гіпертонії оприлюднило нові настанови, у яких уточнило норми про те, який артеріальний тиск слід вважати нормальним. Нова версія 2026 року містить суттєві зміни, порівняно опублікованою у 2020 році, що ґрунтуються на найновіших наукових даних і технологіях.

Як пише rynekzdrowia.pl, тепер термін "підвищений артеріальний тиск" застосовується, зокрема, до показників систолічного артеріального тиску в діапазоні 130–139 мм рт. ст. та/або діастолічного артеріального тиску 80–89 мм рт. ст. (при вимірюванні в клінічних умовах). При вимірюванні в домашніх умовах (середнє за 7 днів) норма підвищеного тиску становить 130-135 на 80-85 мм рт. ст.

При цьому наголошується, що такий рівень є відхиленням від норми, потребує уваги лікарів і вимагає відповідного втручання.

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Лікування рекомендується більшості осіб з підтвердженим підвищеним артеріальним тиском (130–139/80–89 мм рт. ст.) з метою досягнення цільового артеріального тиску <130/80 мм рт. ст., виміряного за допомогою клінічного моніторингу артеріального тиску, домашнього моніторингу артеріального тиску або денного амбулаторного моніторингу артеріального тиску (оптимальний догляд).

Також рекомендуються нові фармакологічні варіанти лікування, включаючи інгібітори альдостеронсинтази, антагоністи рецепторів ендотеліну та нестероїдні антагоністи мінералокортикоїдних рецепторів (оптимальний догляд).

У окремих випадках слід розглянути можливість денервації нирок, яку проводять спеціалізовані центри (оптимальний догляд).

Раніше нове клінічне дослідження показало, що присідання біля стіни або планка лише раз на тиждень можуть допомогти знизити артеріальний тиск і підтримувати його на нижчому рівні.

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