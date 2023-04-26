Нейрохірурги у Львові прооперували 15-річного хлопця, було видалено пухлину.

В Україні вперше дитині прооперували мозок з виведенням з-під дії наркозу - це операція з пробудженням.

Пробудження під час операції необхідне для того, щоб лікарі могли спілкуватися з пацієнтом та розуміти, чи не пошкодили ділянки мозку, які відповідають за рухи та мову, йдеться у сюжеті ТСН.

Унікальну операцію провели нейрохірурги у львівській лікарні святого Миколая. Медики рятували 15-річного Максима з Тернополя, у якого 8 років були епілептичні напади через пухлину, яка росла й тиснула на мозок. У підлітка погіршувалася пам'ять, йому навіть важко стало говорити, і загрожував параліч.

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Операція тривала сім годин і завершилася успішно. Пухлину видалили, і вона виявилася доброякісною.

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17 квітня стало відомо, що в українській державі пацієнтові вперше імплантували протез прямо в кістку. Таку унікальну операцію зробили ветерану російсько-української війни, 56-річному капітану Збройних сил України Ігору Крупнову.

Воїн втратив обидві ноги після того, як машина, в якій він їхав разом з побратимами, наїхала на ворожі міни.

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