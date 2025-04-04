Цей метод допомагає навіть тоді, коли традиційні методи лікування неефективні.

Від депресії страждають мільйони людей по всьому світу, і багато хто з них намагається знайти ефективний засіб для полегшення стану. При цьому кожна третя людина, яка страждає на депресію, не реагує на стандартні антидепресанти, а існуючі ліки часто вимагають декількох тижнів для прояву ефекту.

Однак, як пише InterestingEngineering, учені з Медичної школи Перельмана при Пенсільванському університеті виявили, що анестетик, відомий уже близько 180 років, - оксид азоту, або "звеселяючий газ", - викликає глибоку і негайну реакцію в певних клітинах мозку і може стати швидкодіючою альтернативою для лікування депресії.

Співпрацюючи з дослідниками з Чиказького університету і Вашингтонського університету, команда випробувала оксид азоту на мишах, які зазнали стресу.

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Миші вдихали газ протягом години через маски, що призвело до несподіваної реакції. Замість того щоб заспокоїти мозок, оксид азоту майже відразу активував нейрони L5.

"Більшість анестетиків заспокоюють мозок, а потім ефект анестетика зникає", - пояснює керівник дослідження доктор Чішон. "Але оксид азоту клацає перемикачем - клітини починають реагувати як скажені, і це триває навіть після того, як газ закінчився".

Учені зазначили, що після лікування у мишей покращилася поведінка: вони стали більше рухатися і охоче пити солодку воду, що свідчить про збільшення задоволення і залученості.

Дослідники визначили, що ключовим фактором є калієві канали в нейронах L5. Ці канали зазвичай дозволяють іонам калію виходити з клітин, заспокоюючи їх. Однак оксид азоту блокує ці канали, підтримуючи активність нейронів і призводячи до швидкого підвищення настрою.

Водночас випробування на людях під керівництвом Пітера Нейджела, доктора медицини з Чиказького університету, і Чарльза Зорумські, доктора медицини з Вашингтонського університету в Сент-Луїсі, підтверджують, що оксид азоту швидко покращує стан пацієнтів із депресією, яка не піддається лікуванню, причому результати зберігаються кілька годин або навіть цілий день.

Раніше лікар із Гарварду порадив практичну схему, яка допоможе впоратися зі стресом.

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