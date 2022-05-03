У країні вперше зробили пересадку серця українці.

36-річна Юлія Скіп з Львівської області отримала нове серце від поляка. Це перша операція з пересадки органів громадянам України в Польщі.

Як повідомило Національний рух "За трансплантацію", раніше провести таку операцію не було можливим, оскільки Україна не є членом міжнародних організацій з координації трансплантацій у різних країнах.

"В Україні з початком війни багато пацієнтів залишилися без медичної допомоги, і багато пацієнтів, які потребують пересадки органів. І ось громадяни Польщі знову показали свій найбільший прояв людяності. Коли після смерті серце поляка підійшло нашій дівчині з України, вони не замислюючись зробили пересадку і врятували їй життя", - зазначили в організації.

Юлія вже тривалий час страждала на серцеву недостатність. Її серце не могло повноцінно забезпечувати кровопостачання організму через кардіоміопатію. Дівчина чекала на донора і операцію, але війна все змінила. У важкому стані вона потрапила до Польщі.

"Операція пройшла успішно, зараз на українку чекає довгий період відновлення і реабілітації", - йдеться в повідомленні.

Ірина Заславець, Директорка з розвитку першого медичного об'єднання Львова, знайома з пацієнткою, зазначила, що цей крок Польщі - "гідний найбільшої поваги вчинок".

"Понад десять років органи українцям від посмертних донорів в Європі не пересаджували. Але зараз поляки, які вже прихистили понад мільйон українців, сказали:"Військові біженці з України тепер мають ті ж права на лікування в Польщі, які досі мав кожен застрахований громадянин Польщі". І цей вчинок дійсно вартий найбільшої поваги. З Юлею ми познайомилися у 2017. Дівчина була героїнею мого циклу матеріалів про трансплантологію. ... Юля хіба що сподівалася потрапити на операцію в колись дружну Білорусь. "Невже у них немає серця до людей своїх?",- говорила мама Юлі тоді про тих, хто позбавляв шансу на життя її дитину", - зазначила Ірина Заславець.

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